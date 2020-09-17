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Политолог Судальцев: очень хорошо, что наших баз нет в Белоруссии

По итогам встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко пресс-секретарь российского президента, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что Россия не планирует создавать военные базы в Белоруссии.

Политолог Судальцев: очень хорошо, что наших баз нет в Белоруссии

Означает ли это, что мы не будем вмешиваться, если протесты перейдут "в горячую фазу"?

В ответ на этот вопрос своим мнение с корреспондентом «Правды.Ру» поделился политолог Андрей Суздальцев, замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

- На территории Белоруссии сейчас никаких российских военных, никаких силовиков нет. И не было никогда. Лукашенко отказался еще в 90-х годах поставить там радар и центр связи. И уж тем более не рассматривал вопрос о российских военных базах.

Он говорил: «Белоруссия - независимое суверенное государство, никаких баз не потерпим».

В принципе, он оказался прав. В стране есть объекты, работающие на российскую оборонку. Но, там 90% служат и работают граждане Белоруссии. Больше там ничего нет.

Что же касается резерва, который сформирован был по распоряжению Путина...  Как вы себе представляете, чтобы российский спецназ появился на улицах Минска и стал лупить бы белорусов? Не забывайте, что там есть свои силовики. Их национальное право - лупить своих. Причём тут соседи?

Этот резерв готовился для эвакуации Лукашенко. Откуда такое предположение взялось? Потому что это уже было. Мы так вывозили Януковича: на ходу формировали группировку, чтобы его вывезти. В этот раз решили подготовиться - на всякий случай - заранее. Не более того.

А насчет военно-стратегического сотрудничества - оно очень ограничено. У нас есть Калининград. Калининград перекрывает с запада Белоруссию. И на самом деле потенциальный противник у нас не венгерские танковые армады, не польская кавалерия с пиками. Там НАТО.

Если что случится, то скорее всего ракетно-ядерный удар. Как нам здесь помогут белорусы? Картошкой будут кидаться в ракеты? Белорусская армия парадная. Ее боеспособность невысока. Вот как каратели - они подготовлены.

Все остальные заявления рассчитаны на идиотов.

Есть Россия, есть НАТО. Белоруссия прикрыта ядерным российским зонтиком. Это всё.

То есть, Россия вмешиваться не будет?

- А как? Их бомбить? Или что делать? Как вмешиваться?

На ток-шоу очень много говорят, что мы будем помогать Белоруссии, Лукашенко будем помогать.

Деньги давать? Давайте дадим деньги. А толку-то? Давали деньги Януковичу. Помогло это ему? 1,5 миллиарда дали в понедельник. Считайте, вынесли во двор, спалили. Это выкинутые деньги. Он перешел некую грань. Не помогут деньги.

А если в силовом формате, то получим повторение 1968 года. Загонят нас на юго-восток Евразии, как дикарей. Всё. Забудем про «Северный поток», про все забудем. И так подкрадываются со всех сторон...

Так что, нам без баз в Белоруссии спокойнее.

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