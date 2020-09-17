Даже если Тихановская не хочет стать новой Гуайдо, её никто не спросит

Литва "признала" Тихановскую президентом, а она — очень на то похоже — поверила? Экс-домохозяйку так сильно манят лавры Гуайдо?

Об этом корреспондент "Правды.Ру" поговорил с экс-главой РГАСПИ в МГУ Кириллом Андерсоном, доцентом кафедры истории социально-политических учений факультета политологии МГУ.

Трудно сказать, во что она поверила, во что ее заставили поверить. Не исключено, что на неё есть определенная форма давления. Случай с Тихановской — почти беспрецедентный. Если суверенное государство определяет, что правильно, что неправильно в другом суверенном государстве, это не просто вмешательство, это небывалое нечто. К сожалению, боюсь, что эти вещи будут повторяться.

Во время сочинского саммита с белорусским президентом Владимир Путин согласился на просьбу Лукашенко о новом кредите на сумму $1,5 млрд. Тихановская высказывает свое мнение: "Лукашенко занимает у России деньги, ему и отдавать". Что это всё значит? Почему она так?

В ее положении трудно говорить что-либо позитивное о существующей ситуации в Белоруссии. Она просто обязана критиковать, осуждать все, что бы там ни творилось.

Она человек не самостоятельный, а, скорее, мне напоминает одного персонажа из "Золотого теленка" — зицпредседателя Фунта, который сидел при Николае II, при Керенском и так далее. Это декоративная фигура, которой в случае чего легко пожертвуют без особого ущерба для политической жизни.