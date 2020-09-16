Политолог: есть надежда, что Рубикон в Белоруссии пройден

По итогам переговоров президентов России и Белоруссии, состоявшихся в понедельник в Сочи, принято решение о расформировании "силового резерва", сформированного на границе двух стран.

С чего вдруг и зачем?

Своим мнением на этот счёт с корреспондентом "Правды.Ру" поделился заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, член ассоциации военных политологов.

Я думаю, что это, наверное, очень хороший, добрый знак. Потому что силовой резерв олицетворял напряжение в дружественной нам стране в части нашего союзного образования.

Более того, он в определенной степени был легитимно собран в соответствии с договорами, которые Белоруссия и Россия подписали в формате ОДКБ и Союзного государства.

И этот силовой блок, конечно, в основном должен был нейтрализовать возможную угрозу вторжения извне и — в крайнем случае — безобразия внутри Белоруссии.

Слава Богу, не понадобилось его использование.

И это как раз свидетельствует о том, что пройден Рубикон и сейчас идет поиск оптимальной формы методов оптимизации ситуации.

В частности, наш президент предложил перейти в плоскость конституционных реформ. И поддержка со стороны Лукашенко получена.

Причем здесь получена? Сам Лукашенко осознает. Даже в интервью он сказал: "Я, наверное, засиделся"…

Произошло серьезное осмысление ситуации через 26 лет такого бессменного руководства. Я думаю, расформирование силового блока — это как раз серьезный сигнал, который свидетельствует об успехе развития ситуации в Белоруссии в отношениях между Россией и Белоруссией.