Политолог: есть надежда, что Рубикон в Белоруссии пройден

По итогам переговоров президентов России и Белоруссии, состоявшихся в понедельник в Сочи, принято решение о расформировании "силового резерва", сформированного на границе двух стран.
С чего вдруг и зачем?
Своим мнением на этот счёт с корреспондентом "Правды.Ру" поделился заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, член ассоциации военных политологов.
Я думаю, что это, наверное, очень хороший, добрый знак. Потому что силовой резерв олицетворял напряжение в дружественной нам стране в части нашего союзного образования.
Более того, он в определенной степени был легитимно собран в соответствии с договорами, которые Белоруссия и Россия подписали в формате ОДКБ и Союзного государства.
И этот силовой блок, конечно, в основном должен был нейтрализовать возможную угрозу вторжения извне и — в крайнем случае — безобразия внутри Белоруссии.
Слава Богу, не понадобилось его использование.
И это как раз свидетельствует о том, что пройден Рубикон и сейчас идет поиск оптимальной формы методов оптимизации ситуации.
В частности, наш президент предложил перейти в плоскость конституционных реформ. И поддержка со стороны Лукашенко получена.
Причем здесь получена? Сам Лукашенко осознает. Даже в интервью он сказал: "Я, наверное, засиделся"…
Произошло серьезное осмысление ситуации через 26 лет такого бессменного руководства. Я думаю, расформирование силового блока — это как раз серьезный сигнал, который свидетельствует об успехе развития ситуации в Белоруссии в отношениях между Россией и Белоруссией.
Дмитрий Песков надеется, что Белоруссия всегда будет для России братской страной и союзным государством.