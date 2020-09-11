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Адвокат Михаила Ефремова заявил, что защищал актёра бесплатно

Мнение: то, что Пашаев "утопил" Ефремова,могло быть просто чёрным PR

После объявления приговора актёру Михаилу Ефремову большая часть внимания общественности переключилась на его адвоката.

Мнение: то, что Пашаев

Ещё до того, как стало известно о намерениях Минюста "наказать адвокатов обеих сторон" за шоу, устроенное ими, Эльмана Пашаева стали обвинять в том, что "приговор мог бы быть мягче", если бы он не "утопил" своего клиента.

В этой связи худрук театра "Модерн" Юрий Грымов заявил, что Пашаев намеренно превратил драму в клоунаду, поскольку у него были личные причины наказать в лице Ефремова всех пьяных водителей: семья адвоката погибла в ДТП по вине такого лихача.

Насколько озвученная Грымовым версия имеет место быть? Соответствует ли она психотипу Пашаева? Мог ли он пожертвовать карьерой? — на эти вопросы корреспондент "Правды.Ру" искал ответы у психолога Алёны Леоновой.

Если не говорить конкретно о персоналиях — я же с Пашаевым не работала — то, говоря абстрактно, такая ситуация могла бы быть на самом деле.

Другое дело, возникает ряд вопросов:

  • зачем он вообще взялся за защиту человека, если для него это была личная болезненная история;
  • был ли у него такой далеко идущий план на самом деле изначально;
  • или этот план "наказать в лице Ефремова всех пьяных водителей" созрел по ходу пьесы?

Без общения с человеком даже предположить ответы нельзя.

Такая вероятность есть. Это да. Но насколько желание "наказать" могло заставить поставить крест на дальнейшей карьере…

Впрочем, есть ещё вариант. Вы знаете, что в современных реалиях люди считают, что черный PR лучше любого другого. Это вообще может быть коммерческий ход: в сейчас его "утоплю" так, чтобы это выглядело, как месть в его лице всем пьяным водителям, а на самом деле "очки" себе наберу, как непримиримый борец… Этакий адвокат — Робин Гуд:

Вот он я какой! Обратите на меня внимание, бегите все ко мне.

Опять же на телевидении он стал появляться. Раньше мы и не знали Пашаева. Слава о нём, как выясняется, гуляла только в профессиональных кругах, а теперь его имя гремит. Сработал чёрный PR.

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