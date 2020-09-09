Эксперт: "резиновых" квартир не будет - нормы закона не позволяют

7 сентября в России вступил в силу закон, позволяющий гражданам других государств, у которых на территории нашей страны есть недвижимость в собственности, "прописывать" у себя других иностранцев.

Означает ли это, что трудовые мигранты, например, из бывших республик СССР, смогут на законном основании селиться "компактно" и что "резиновые квартиры" теперь станут нормой?

Об этом — в эксклюзивном интервью "Правде.Ру" рассказал общественный омбудсмен по строительной отрасли Дмитрий Котровский, председатель Комитета по строительству "Опоры России".

Не совсем так. Ограничения существуют. Регистрирующие органы фиксируют количество людей, которые прописываются по одному адресу в зависимости от жилой площади. Именно жилой площади. Есть норматив — 18 кв м на человека. Всё.

То же самое распространяется и на ситуацию с владельцами-иностранцами.

Но, подчеркну, сделать из своей квартиры "общежитие" у хозяина — иностранца не получится. Есть ограничения. У нас есть набор законов, которые в случае нахождения в двухкомнатной квартире 16 человек, по понятным причинам при проверке (а эту проверку могут инициировать, например, соседи-жильцы этого дома), "лавочка" будет прикрыта, а организатор (хозяин квартиры) привлечён за незаконное предпринимательство.