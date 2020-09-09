Попович: прекращая торговать импортным вином, ритейлеры перемудрили

Отсутствие разъяснений, как правильно трактовать нормы закона "О виноградарстве и виноделии в РФ", вступившего в силу 26 июня, заставило российские розничные сети отказаться от закупок части зарубежных вин и коньяков.
Как случилось, что закон допускает неясность трактовки? Или пункт, из-за которого возникли сложности с импортом вина и коньяка — это задел на импортозамещение?
Леонид Попович, президент Союза виноградарей и виноделов России уверен:
Те, кто занимается закупкой вина за границей и его реализацией в России, сетуют на отсутствие информации, как правильно понять статью закона. Кто ж им мешает пойти и расспросить?
Нет же. Вместо этого они предпочли просто отказаться от закупок. Как неизвестность (или непонимание) может кого-то заставить?
Никто не разбирался в вопросе, не пытался никак трактовать — никто ничего не знает. А сети сказали: на основании того, что никто не трактует, никто ничего не знает, мы этим не будем торговать.
С моей точки зрения, это стопроцентное самоуправство сетей. Если не знаешь, то пойди и спроси. Если не можешь спросить, не мучай нас, потребителей.
А они испугались, и как бы что не вышло, что-то там придумали. Пусть теперь потрудятся сами своим покупателям объяснить, с чего вдруг дефицит вина импортного возник.
Мария Колесникова нашлась. Что это было за "похищение" посреди бела дня в центре Минска и почему "нашлась пропажа" на границе с Украиной?