Попович: прекращая торговать импортным вином, ритейлеры перемудрили

Отсутствие разъяснений, как правильно трактовать нормы закона "О виноградарстве и виноделии в РФ", вступившего в силу 26 июня, заставило российские розничные сети отказаться от закупок части зарубежных вин и коньяков.

Как случилось, что закон допускает неясность трактовки? Или пункт, из-за которого возникли сложности с импортом вина и коньяка — это задел на импортозамещение?

Леонид Попович, президент Союза виноградарей и виноделов России уверен:

Представители торговых сетей явно перестарались в своём стремлении избежать "весьма вероятных" (а может и нет?) проблем.