Нападки на "Северный поток-2" - это не про политику, это конкуренция

В связи с ситуацией с так называемым "отравлением" Алексея Навального, который сейчас находится в немецкой клинике, возобновились разговоры вокруг строительства газопровода "Северный поток — 2". Санкциями по нему России в этот раз не пригрозил только, пожалуй, ленивый.

Хотелось бы понять, на самом деле для России это НАСТОЛЬКО важный объект? Чем для нас чревата его заморозка?

На эти вопросы корреспонденту "Правды.Ру" ответил Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

Есть мнение, что Европа в большей мере, чем Россия заинтересована в "Северном потоке — 2". почему? Чем для стран Европы чреват отказ от строительства? Насколько это вообще реально "из-за Навального"

Я думаю, что здесь, конечно, ситуация малоприятная. Потому что у сторонников введения санкций, запрещающих строить "Северный поток — 2", теперь появляются дополнительные аргументы.

Напомню, ранее все ограничения, которые касаются "Северного потока — 2" и стадий строительства, вводились только Соединенными Штатами.

Со стороны стран Евросоюза абсолютно никаких ограничений нет и не было.

Более того, Дания расширила свое разрешение на строительство, позволив еще и трубоукладочной барже "Фортуна" работать.

И теперь те, кто выступал за более жесткую позицию, за запрет на строительство в Европе, получают дополнительный козырь.

Но здесь ни Германия, ни Россия вариант заморозки проекта не обсуждают. Потому что его обсуждать - означает признать политизированность "Северного потока — 2" .

А с самого начала и "Газпром", и Германия, и все остальные участники говорили, что это чисто экономический проект, в котором нет и быть не может политики.

На сегодня Россия и Германия по-прежнему остаются в рамках экономического проекта, поэтому вводить санкции, его запрещая, нельзя. И немцы прекрасно понимают и все остальные европейцы, что Россия руководствуется практикой "глаз за глаз, зуб за зуб":

если против нас вводят санкции, мы определенный ответ даем.

То есть Россия по отношению к Евросоюзу тоже в случае чего какие-то санкции применит. И вот этого уже, конечно, никому там не хочется.

Хотелось бы понять, на самом деле для России это настолько важный объект? Чем для нас чревата его заморозка?

Сиюминутно это ничему не угрожает. Потому что есть у России 5-летний контракт с Украиной на транзит, где в 2020 году мы обязаны прокачать 65 миллиардов кубов, в следующие 4 года — по 40 миллиардов кубов. И в условиях, когда европейцы сократили потребление газа, в принципе, были теплые зимы, целый комплекс проблем, которые привели к сокращению потребления газа в Европе.

Вот это все позволяет России обойтись пока без "Северного потока — 2".

Но что будет через год-два?

Если в Европе восстановится объем потребления газа и нужны будут дополнительные объемы, а Россия, например, не захочет качать больше 40 миллиардов кубов через Украину, потому что там высокий тариф?

И главное: а что будет через 4 года, когда транзитный договор через Украину закончится?

Американцы открыто говорят о том, что они противодействуют "Северному потоку — 2" только для того, что пропихнуть в Европу свой СПГ, с его "молекулами свободы". И немцы это прекрасно понимают.

Не исключу: может быть такое, что даже никто не будет дожидаться окончания транзитного контракта с Украиной, и США под каким-то мотивом — да из-за того же Навального — скажут:

давайте, украинцы, принимайте санкции против России и прекращайте транзит.

Логика проста — затереть Россию на украинском транзите, а потом его либо сократить, либо перекрыть. И таким образом создать дефицит газа в Европе — цены поднимутся и туда можно будет продавать свой СПГ рентабельно.

Поэтому немцы прекрасно понимают, что платить за всю эту историю будут они — и Германия, и Европа в целом. Поэтому сопротивляются.

Не то, что они российский проект защищают, а они защищают право покупать газ по низким ценам. Американцы у них это право хотят отобрать, убрать конкурентов, продавать свой СПГ дорого.

Вот за это идет битва, а не за дружбу или не дружбу с Россией.