Политолог объяснил, почему Литва так жаждет революции в Белоруссии

Литовские политики, не снимая, держат руку на пульсе белорусских событий. Вчера вот Линас Линкявичус, глава литовского МИД, "отметился": упрекнул ЕС в бездействии.
Почему именно Литве больше всех надо, чтобы в Беларуси приключилась революция? И Тихановскую они приютили, и санкции вводят, и новые санкции от них чуть ли не ежедневно. С чего такая активность?
По мнению Сергея Рекеды, главреда портала RuBaltic. Ru, руководителя дирекции Балтийских стран политологического центра "Север-Юг" в МГУ, челноками "демократии" для Беларуси выступает не одна Литва, а паре с Польшей:
Не секрет, что инфраструктура внешнего воздействия на политические процессы в Беларуси, состоит из доноров демократических процессов в лице США, Германии, Европейского Союза как отдельного субъекта и посредников — операторов финансовой деятельности и поддержки оппозиции в Беларуси. И функцию этих посредников выполняют Польша и Литва.
Выполняют они это в силу своей геополитической функции, которая заключается в том, чтобы быть руками, ногами, глазами своих старших товарищей на территории Беларуси. Почему они? Да потому, что позиционируют себя как эксперты по постсоветскому пространству, потому что вышли примерно из одной страны с Беларусью и другими советскими республиками, но при этом сейчас являются полноценной частью западного мира.
А точнее сказать, полноценными вассалами Европейского Союза и США даже в большей степени, чем Европейского Союза.
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