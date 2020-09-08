Политолог объяснил, почему Литва так жаждет революции в Белоруссии

Литовские политики, не снимая, держат руку на пульсе белорусских событий. Вчера вот Линас Линкявичус, глава литовского МИД, "отметился": упрекнул ЕС в бездействии.

Почему именно Литве больше всех надо, чтобы в Беларуси приключилась революция? И Тихановскую они приютили, и санкции вводят, и новые санкции от них чуть ли не ежедневно. С чего такая активность?

По мнению Сергея Рекеды, главреда портала RuBaltic. Ru, руководителя дирекции Балтийских стран политологического центра "Север-Юг" в МГУ, челноками "демократии" для Беларуси выступает не одна Литва, а паре с Польшей: