Эксперт: пока непонятно, как суд оценит "свидетелей защиты" Ефремова

Последнее судебное заседание по делу Михаила Ефремова завершилось в пятницу признанием подсудимым своей вины.

Однако в раскаяние артиста мало кто поверил, а прокурор попросил изолировать актёра на 11 лет. Насколько будет удовлетворено ходатайство стороны обвинения, станет известно 8 сентября во время оглашения приговора.

Но есть ещё повисшие в воздухе вопросы: что будет с так называемыми "свидетелями защиты"? Грозит ли им теперь наказание за лжесвидетельство? И что будет с карьерой адвоката Пашаева, весь этот фарс устроившего?

Корреспондент "Правды.Ру" поговорил об этом с адвокатом Олегом Жердевым, членом Ассоциации юристов силовых ведомств.

У нас предусмотрено наказание за дачу заведомо ложных показаний свидетелем. Статья 307-я — до пяти лет лишения свободы. Там есть примечание к статье, в котором сказано, что если свидетели раскаялись и заявили о ложности своих показаний в ходе судебного следствия, то они освобождаются от уголовной ответственности. Если свидетели, которые давали показания в защиту Ефремова действительно солгали, тогда есть основания для привлечения их к уголовной ответственности. А будут привлекать или не будут — всё зависит от обстоятельств и тех сведений, которые они сообщили: формы, способа и самих сведений, которые были изложены в их показаниях.

- А что будет с карьерой Пашаева, ведь весь этот фарс, который он устроил? Как это всё отразится на нём?