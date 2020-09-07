Эксперт: пока непонятно, как суд оценит "свидетелей защиты" Ефремова

Последнее судебное заседание по делу Михаила Ефремова завершилось в пятницу признанием подсудимым своей вины.
Однако в раскаяние артиста мало кто поверил, а прокурор попросил изолировать актёра на 11 лет. Насколько будет удовлетворено ходатайство стороны обвинения, станет известно 8 сентября во время оглашения приговора.
Но есть ещё повисшие в воздухе вопросы: что будет с так называемыми "свидетелями защиты"? Грозит ли им теперь наказание за лжесвидетельство? И что будет с карьерой адвоката Пашаева, весь этот фарс устроившего?
Корреспондент "Правды.Ру" поговорил об этом с адвокатом Олегом Жердевым, членом Ассоциации юристов силовых ведомств.
У нас предусмотрено наказание за дачу заведомо ложных показаний свидетелем. Статья 307-я — до пяти лет лишения свободы. Там есть примечание к статье, в котором сказано, что если свидетели раскаялись и заявили о ложности своих показаний в ходе судебного следствия, то они освобождаются от уголовной ответственности.
Если свидетели, которые давали показания в защиту Ефремова действительно солгали, тогда есть основания для привлечения их к уголовной ответственности. А будут привлекать или не будут — всё зависит от обстоятельств и тех сведений, которые они сообщили: формы, способа и самих сведений, которые были изложены в их показаниях.
- А что будет с карьерой Пашаева, ведь весь этот фарс, который он устроил? Как это всё отразится на нём?
Вопрос неоднозначный. Дело в том, что поведение адвоката регулируется по большому счёту двумя законами — об адвокатской этике, об адвокатуре и адвокатской деятельности. Там есть определённые запреты на действия адвоката и требования к его поведению.
Если Пашаев совершил действия, которые противоречат этим законам, то адвокатская палата по соответствующему обращению — оно может быть направлено участниками процесса, от прокурора или суда, — будет разбирать каждый случай персонально.
Но дело в том, что некоторые действия, которые кажутся иногда нелогичными и не совсем этически корректными, возможно, были согласованы с подзащитным и совершены для его пользы. Если подзащитный будет говорить о том, что Пашаев действовал с его согласия, сделанное им не противоречит требованиям двух законов, о которых я сказал. И тогда, соответственно, никаких мер к адвокату принято быть не может. Если же есть некие нарушения норм и этики, и требований закона, то тогда на адвоката может быть наложено дисциплинарное взыскание, или он может быть лишён статуса адвоката.
Многие издания, специализирующиеся на жизни знаменитостей, подтверждают слухи о том, что Алла Пугачёва и Максим Галкин готовятся к разводу.