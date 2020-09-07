Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
"Роскосмос" предложил сжигать мусор в плазмотронах
Элизабет Троссел: Украина и РФ должны обеспечить Крым водой
Мужчина взорвал дом, пытаясь убить муху
На Дону стартовал фестиваль "Российская студенческая весна"
Татьяна Брухунова побрезговала купаться в Чёрном море
МИД Литвы: Евросоюз теряет доверие из-за бездействия по Белоруссии
В горах близ Сочи ищут пропавшую группу туристов, среди которых 8 детей
Часть импортного алкоголя исчезнет с полок российских магазинов
В Северных регионах России синоптики прогнозируют аномальную жару

Эксперт: пока непонятно, как суд оценит "свидетелей защиты" Ефремова

Экспертное мнение

Последнее судебное заседание по делу Михаила Ефремова завершилось в пятницу признанием подсудимым своей вины.

Эксперт: пока непонятно, как суд оценит

Однако в раскаяние артиста мало кто поверил, а прокурор попросил изолировать актёра на 11 лет. Насколько будет удовлетворено ходатайство стороны обвинения, станет известно 8 сентября во время оглашения приговора.

Но есть ещё повисшие в воздухе вопросы: что будет с так называемыми "свидетелями защиты"? Грозит ли им теперь наказание за лжесвидетельство? И что будет с карьерой адвоката Пашаева, весь этот фарс устроившего?

Корреспондент "Правды.Ру" поговорил об этом с адвокатом Олегом Жердевым, членом Ассоциации юристов силовых ведомств.

У нас предусмотрено наказание за дачу заведомо ложных показаний свидетелем. Статья 307-я — до пяти лет лишения свободы. Там есть примечание к статье, в котором сказано, что если свидетели раскаялись и заявили о ложности своих показаний в ходе судебного следствия, то они освобождаются от уголовной ответственности.

Если свидетели, которые давали показания в защиту Ефремова действительно солгали, тогда есть основания для привлечения их к уголовной ответственности. А будут привлекать или не будут — всё зависит от обстоятельств и тех сведений, которые они сообщили: формы, способа и самих сведений, которые были изложены в их показаниях.

 - А что будет с карьерой Пашаева, ведь весь этот фарс, который он устроил? Как это всё отразится на нём?

Вопрос неоднозначный. Дело в том, что поведение адвоката регулируется по большому счёту двумя законами — об адвокатской этике, об адвокатуре и адвокатской деятельности. Там есть определённые запреты на действия адвоката и требования к его поведению.

Если Пашаев совершил действия, которые противоречат этим законам, то адвокатская палата по соответствующему обращению — оно может быть направлено участниками процесса, от прокурора или суда, — будет разбирать каждый случай персонально.

Но дело в том, что некоторые действия, которые кажутся иногда нелогичными и не совсем этически корректными, возможно, были согласованы с подзащитным и совершены для его пользы. Если подзащитный будет говорить о том, что Пашаев действовал с его согласия, сделанное им не противоречит требованиям двух законов, о которых я сказал. И тогда, соответственно, никаких мер к адвокату принято быть не может. Если же есть некие нарушения норм и этики, и требований закона, то тогда на адвоката может быть наложено дисциплинарное взыскание, или он может быть лишён статуса адвоката.

Последние материалы
"Роскосмос" предложил сжигать мусор в плазмотронах
Элизабет Троссел: Украина и РФ должны обеспечить Крым водой
Мужчина взорвал дом, пытаясь убить муху
На Дону стартовал фестиваль "Российская студенческая весна"
Татьяна Брухунова побрезговала купаться в Чёрном море
Эксперт: пока непонятно, как суд оценит "свидетелей защиты" Ефремова
МИД Литвы: Евросоюз теряет доверие из-за бездействия по Белоруссии
В горах близ Сочи ищут пропавшую группу туристов, среди которых 8 детей
Часть импортного алкоголя исчезнет с полок российских магазинов
В Северных регионах России синоптики прогнозируют аномальную жару
Популярное
Российский шоу-бизнес
СМИ: Пугачёва и Галкин готовятся к разводу

Многие издания, специализирующиеся на жизни знаменитостей, подтверждают слухи о том, что Алла Пугачёва и Максим Галкин готовятся к разводу.

СМИ: Пугачёва и Галкин готовятся к разводу
Константин Ивлев позвал Валерию Куденкову замуж
Российский шоу-бизнес
Константин Ивлев позвал Валерию Куденкову замуж
Бывший СССР
Медведев объяснил, почему не дал российским танкам зайти в Тбилиси
Общество
"Муж - не ваша собственность": жена Навального жёстко ответила Рошалю
Василий Амирджанов Перехват разговора о Навальном стал интернет-мемом Василий Амирджанов Любовь Степушова Россия с помощью Сербии готовит симметричный ответ США Любовь Степушова Руслан Веснянко Блуждающий политик Саакашвили: нынче здесь, завтра — там Руслан Веснянко
Комментарии
Сергей Лавров обнаружил в Белоруссии экстремистов
Земан не видит связи между Навальным и "Северным потоком-2"
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
Николай Стариков: "Лукашенко — не тот человек, который уходит"
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
Раскрыты главные фальсификации о Второй мировой войне
Дмитрий Кулеба: украинцы подарили цивилизацию россиянам
Земан не видит связи между Навальным и "Северным потоком-2"
Перехват разговора о Навальном стал интернет-мемом
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Николай Стариков: "Лукашенко — не тот человек, который уходит"
Трамп о ситуации с Навальным: доказательств отравления нет
Сергей Лавров обнаружил в Белоруссии экстремистов
Кулеба: цивилизацию в Россию принесли украинцы
В Гааге прошла акция в поддержку властей Белоруссии
Дмитрий Кулеба: украинцы подарили цивилизацию россиянам
Дмитрий Кулеба: украинцы подарили цивилизацию россиянам
Кулеба: цивилизацию в Россию принесли украинцы
Россия с помощью Сербии готовит симметричный ответ США
Раскрыты главные фальсификации о Второй мировой войне
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников