Победа Сноудена над АНБ скорее моральная. Он всё ещё преступник

В четверг суд США признал незаконной деятельность АНБ. Ту самую, с прослушкой, о которой рассказал когда-то Эдвард Сноуден.

Означает ли это, что Сноуден теперь не преступник и может вернуться домой?

Правозащитник Владимир Новицкий, президент Российской секции Международного общества прав человека считает, что нет: