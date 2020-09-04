Победа Сноудена над АНБ скорее моральная. Он всё ещё преступник

В четверг суд США признал незаконной деятельность АНБ. Ту самую, с прослушкой, о которой рассказал когда-то Эдвард Сноуден.
Означает ли это, что Сноуден теперь не преступник и может вернуться домой?
Правозащитник Владимир Новицкий, президент Российской секции Международного общества прав человека считает, что нет:
"Дело в том, что сами законы, которые определяют секретность информации, не отменены. И поскольку, по законам США, та информация, которую Сноуден распространял, является секретной, то сам акт противоправной или незаконной деятельности в тех случаях, которые описал Сноуден, является основанием для привлечения к ответственности. Сама информация, поскольку поступила в открытый доступ, подтверждает, с точки зрения законов США, виновность".
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