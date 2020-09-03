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Политолог: Charlie Hebdo в очередной раз устроила мерзкую провокацию

Экспертное мнение

Вчера, 2 сентября, во Франции начался суд над джихадистами, разгромившими в 2015 году редакцию Charlie Hebdo. В честь этого в очередном номере были вновь напечатаны карикатуры на пророка Мухаммеда. Те самые, которые уже стоили жизни нескольким журналистам.

Политолог: Charlie Hebdo в очередной раз устроила мерзкую провокацию

Непонятен мотив, которым руководствовались Charlie Hebdo: кому-то 2015 года было мало и захотелось повторения? Зачем в очередной раз разжигается ненависть у мусульман? Мало движения "Чёрные жизни…"?

Обо всем этом корреспондент "Правды.Ру" поговорил с кандидатом политических наук Сергеем Фёдоровым, ведущим научным сотрудником Института Европы РАН:

- Почерк данной газеты известен — это провокаторы, которые под предлогом свободы слова и демократии публикуют карикатуры, оскорбляющие чувства людей. В том числе и религиозные.

Я вспоминаю их карикатуры — очень "остроумные" — по случаям взрывов в метро в Москве. Многие, наверное, их помнят. Глумиться над такими вещами аморально и преступно.

Судя по всему, деятельность издания не подпадает под какие-то уголовные статьи французского законодательства. Хотя, на мой взгляд, абсурдно: почему Марин Ле Пен (в качестве примера) привлекают к судебной ответственности за разжигание розни, когда она репостнула кадры, на которых отрубали головы или перерезали горло игиловцы пленным. Здесь же власти никак не реагируют. Опять пресловутые двойные стандарты. Странно политизированные.

При том, что значительная часть французского общества с отвращением относится, как мне представляется, к таким выходкам и к таким изданиям. У нормального человека подобные вещи вызывают чувства не то, что брезгливости, а просто отторжения.

Что касается возможной реакции, я думаю, что у мусульман — и во Франции тоже — повторная публикация вызовет понятный ответ.

С учётом того, что экстремистов везде хватает, я не исключаю какие-то новые атаки в отношении редакции этого журнала. Может быть, конечно, не дойдет до такой кровавой расправы, которая была, но с учётом того, что даже, по официальным данным, в досье французской полиции 8 тысяч людей, склонных к экстремизму, я думаю, подобных инцидентов вполне можно ожидать и в будущем.

Это пример того, как под лозунгом свободы слова можно дойти до абсурда.

Есть какие-то моральные ограничители, есть общепринятые нормы, которые, может быть, не прописаны в законах, но, тем не менее, существуют. Если у людей нет тормозов, они не понимают, что переходят моральные грани, в качестве препон должны быть законодательные ограничения. Но, видимо, во французской законодательной базе таких нет, увы.

Кстати, реакция мусульманского мира уже начала проявляться. Об этом — здесь.

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