Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Эксперт: "Водородная энергетика — новый тренд XXI века"
Внутри звёзд может существовать "жизнь с высоким интеллектом"
В Апшеронском районе Кубани появится туркластер "Курджипский"
Илья Белоус: Новые выборы в Белоруссии будет контролировать Запад
В арт-резиденции "Гуслица" состоится фестиваль travel-блогеров
Совет по развитию туризма преобразуют в правительственную комиссию
Стало известно, сколько жители Крыма и Сочи заработали на туристах
Поддубный: военные преступники Украины не смогут спать спокойно
Актёр Роман Курцын: все трюки я исполняю сам

Отношения католической церкви и власти в Белоруссии - череда ошибок

Экспертное мнение

Вчера стало известно, что на территорию Белоруссии не впустили архиепископа Тадеуша Кондрусевича, возвращавшегося домой из Польши.

Отношения католической церкви и власти в Белоруссии - череда ошибок

Напомним, там глава белорусской католической церкви резко критиковал действия правительства и конкретно Александра Лукашенко.

Возникает вопрос: не начало ли это политических репрессий? На него корреспонденту "Правды.Ру" ответил руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

Политическая ситуация вокруг католической церкви в Белоруссии складывается достаточно сложная. Причем неосторожные политические шаги предпринимаются и властью, и самой церковью.

  • Я думаю, что то, что Кондрусевичу было запрещено въезжать на территорию Белоруссии — это очередная политическая ошибка Лукашенко, которая "ложится в строку": католики наверняка увидели в ситуации очередное давление на костел.

Вспомните события выходных,

  • когда полицейские и ОМОН заблокировали в Минске кафедральный собор, где "прятались" протестующие, и отключали там электричество;
  • что после священников вызывали на беседу в прокуратуру за то, что они так или иначе поддерживали или помогали демонстрантам и посещали изоляторы.

И станет понятно: ничего удивительного в заявлениях архиепископа Тадеуша Кондрусевича, митрополита белорусского, по поводу жестокости власти и необходимости расследований случаев насилия по отношению к задержанным, к протестующим на улицах, нет.

Я думаю, что здесь не только Лукашенко и его приближенные допускают определенную политическую ошибку, когда сами поддаются на провокации и выступают в качестве гонителей церкви. Здесь и церковь продемонстрировала политическое поведение, которое выходит за рамки поведения священнослужителей.

Потому что все-таки Тадеуш Кондрусевич в данном случае повел себя неправильно:

  • он не только призывал к диалогу и расследованию насилия, но и заявил, что Польша должна стать посредником в переговорах между властью и оппозицией. Он помощи у польской церкви попросил.

Вот ему и намекнули, что там (в Польше) и оставался бы… Лукашенко,конечно, не только в курсе всей ситуации, но и принимал лично решение:

Кондрусевич сделал политически неаккуратное заявление за что и поплатился.

Остается не совсем понятным, зачем в столь турбулентное время, когда Лукашенко говорит о том, что у нас стоят западные дивизии, чуть ли не польско-литовская армия на границе, архиепископ едет в Польшу.

Это,очень может быть, провокация. И власть на неё поддалась и теперь получила ярлык гонителей церкви... 

И, к слову, началась череда ошибок не вчера:

Кондрусевич с самого начала - чуть ли не с 10 августа - начал делать заявления, по своему эмоциональному настрою довольно конфронтационные по отношению к власти.

  • Католическое духовенство приветствовало кое-где демонстрантов красно-белыми флагами.
  • С одной стороны, духовенство имеет такое право занимать такую позицию, как и верующие. Но ещё в июле в Белоруссии началась акция "католики против фальсификации".

Я думаю, что там уже все службы безопасности встали на дыбы против католиков уже в июле. Сейчас они все на взводе.

Понятно, что в этой ситуации можно было обойтись без обострений, если бы лично Кондрусевич не делал каких-то резких демократических заявлений, а он их делает.

Зачем? Может быть, что-то знает, чего мы пока не знаем. Например, что Лукашенко скоро падет.

Последние материалы
Германия: "Северный поток-2" и ситуация с Навальным - это разные вещи
Меркель дала понять, что за Навального есть, кому заступиться
Эксперт: "Водородная энергетика — новый тренд XXI века"
Мельница мифов: о "совах" и "жаворонках"
Внутри звёзд может существовать "жизнь с высоким интеллектом"
В Апшеронском районе Кубани появится туркластер "Курджипский"
Илья Белоус: Новые выборы в Белоруссии будет контролировать Запад
В арт-резиденции "Гуслица" состоится фестиваль travel-блогеров
Совет по развитию туризма преобразуют в правительственную комиссию
Стало известно, сколько жители Крыма и Сочи заработали на туристах
Популярное
Шоу-бизнес
Ирина Салтыкова в прозрачном купальнике поразила фанатов своей фигурой

Некоторые пользователи не поверили, что Ирина выглядит так в реальной жизни, и её фигура — не фотошоп.

Ирина Салтыкова в прозрачном купальнике поразила фанатов своей фигурой
Дональд Туск рассказал, какой сценарий реализует Россия в Белоруссии
Новости Белоруссии
Дональд Туск рассказал, какой сценарий реализует Россия в Белоруссии
Новости Белоруссии
Эксперты: Белоруссия станет Крымом или Южной Осетией
Полезно знать
Мельница мифов: о "совах" и "жаворонках"
Любовь Степушова США начали разыгрывать "религиозную карту" в Белоруссии Любовь Степушова Василий Амирджанов Лукашенко при﻿знался в авторитаризме и захотел перемен Василий Амирджанов Усам Оздемиров Как нам стать отличниками производительности труда Усам Оздемиров
Комментарии
Дональд Туск рассказал, какой сценарий реализует Россия в Белоруссии
Возвращение "Новичка": в Германии нашли причину отравления Навального?
Чем отравили Алексея Навального, по мнению немецких специалистов
Чего добились страны СССР за годы независимости
Возвращение "Новичка": в Германии нашли причину отравления Навального?
США начали разыгрывать "религиозную карту" в Белоруссии
Возвращение "Новичка": в Германии нашли причину отравления Навального?
Возвращение "Новичка": в Германии нашли причину отравления Навального?
Вассерман готов попробовать новую вакцину от коронавируса
Nexta и координаторы протестов: как Польша орудует в Белоруссии
США начали разыгрывать "религиозную карту" в Белоруссии
Дмитрий Медведев: Россия не виновата в деградации отношений с США
Зачем Москва повышает обороноспособность Киева и Тбилиси
С бизнеса готовятся взыскать триллион рублей долгов
Жилищный кооператив — проект, направленный на сбережение человеческого капитала
Чего добились страны СССР за годы независимости
"Это конец": в Германии заявили о "низшей точке" в отношениях с Россией
С бизнеса готовятся взыскать триллион рублей долгов
Эксперты: Белоруссия станет Крымом или Южной Осетией
С бизнеса готовятся взыскать триллион рублей долгов
С бизнеса готовятся взыскать триллион рублей долгов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников