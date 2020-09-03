Отношения католической церкви и власти в Белоруссии - череда ошибок

Вчера стало известно, что на территорию Белоруссии не впустили архиепископа Тадеуша Кондрусевича, возвращавшегося домой из Польши.

Напомним, там глава белорусской католической церкви резко критиковал действия правительства и конкретно Александра Лукашенко.

Возникает вопрос: не начало ли это политических репрессий? На него корреспонденту "Правды.Ру" ответил руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

Политическая ситуация вокруг католической церкви в Белоруссии складывается достаточно сложная. Причем неосторожные политические шаги предпринимаются и властью, и самой церковью.

Я думаю, что то, что Кондрусевичу было запрещено въезжать на территорию Белоруссии — это очередная политическая ошибка Лукашенко, которая "ложится в строку": католики наверняка увидели в ситуации очередное давление на костел.

Вспомните события выходных,

когда полицейские и ОМОН заблокировали в Минске кафедральный собор, где "прятались" протестующие, и отключали там электричество;

что после священников вызывали на беседу в прокуратуру за то, что они так или иначе поддерживали или помогали демонстрантам и посещали изоляторы.

И станет понятно: ничего удивительного в заявлениях архиепископа Тадеуша Кондрусевича, митрополита белорусского, по поводу жестокости власти и необходимости расследований случаев насилия по отношению к задержанным, к протестующим на улицах, нет.

Я думаю, что здесь не только Лукашенко и его приближенные допускают определенную политическую ошибку, когда сами поддаются на провокации и выступают в качестве гонителей церкви. Здесь и церковь продемонстрировала политическое поведение, которое выходит за рамки поведения священнослужителей.

Потому что все-таки Тадеуш Кондрусевич в данном случае повел себя неправильно:

он не только призывал к диалогу и расследованию насилия, но и заявил, что Польша должна стать посредником в переговорах между властью и оппозицией. Он помощи у польской церкви попросил.

Вот ему и намекнули, что там (в Польше) и оставался бы… Лукашенко,конечно, не только в курсе всей ситуации, но и принимал лично решение:

Кондрусевич сделал политически неаккуратное заявление за что и поплатился.

Остается не совсем понятным, зачем в столь турбулентное время, когда Лукашенко говорит о том, что у нас стоят западные дивизии, чуть ли не польско-литовская армия на границе, архиепископ едет в Польшу.

Это,очень может быть, провокация. И власть на неё поддалась и теперь получила ярлык гонителей церкви...

И, к слову, началась череда ошибок не вчера:

Кондрусевич с самого начала - чуть ли не с 10 августа - начал делать заявления, по своему эмоциональному настрою довольно конфронтационные по отношению к власти.

Католическое духовенство приветствовало кое-где демонстрантов красно-белыми флагами.

С одной стороны, духовенство имеет такое право занимать такую позицию, как и верующие. Но ещё в июле в Белоруссии началась акция "католики против фальсификации".

Я думаю, что там уже все службы безопасности встали на дыбы против католиков уже в июле. Сейчас они все на взводе.

Понятно, что в этой ситуации можно было обойтись без обострений, если бы лично Кондрусевич не делал каких-то резких демократических заявлений, а он их делает.

Зачем? Может быть, что-то знает, чего мы пока не знаем. Например, что Лукашенко скоро падет.