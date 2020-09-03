Отношения католической церкви и власти в Белоруссии - череда ошибок

Вчера стало известно, что на территорию Белоруссии не впустили архиепископа Тадеуша Кондрусевича, возвращавшегося домой из Польши.
Напомним, там глава белорусской католической церкви резко критиковал действия правительства и конкретно Александра Лукашенко.
Возникает вопрос: не начало ли это политических репрессий? На него корреспонденту "Правды.Ру" ответил руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.
Политическая ситуация вокруг католической церкви в Белоруссии складывается достаточно сложная. Причем неосторожные политические шаги предпринимаются и властью, и самой церковью.
Вспомните события выходных,
И станет понятно: ничего удивительного в заявлениях архиепископа Тадеуша Кондрусевича, митрополита белорусского, по поводу жестокости власти и необходимости расследований случаев насилия по отношению к задержанным, к протестующим на улицах, нет.
Я думаю, что здесь не только Лукашенко и его приближенные допускают определенную политическую ошибку, когда сами поддаются на провокации и выступают в качестве гонителей церкви. Здесь и церковь продемонстрировала политическое поведение, которое выходит за рамки поведения священнослужителей.
Потому что все-таки Тадеуш Кондрусевич в данном случае повел себя неправильно:
Вот ему и намекнули, что там (в Польше) и оставался бы… Лукашенко,конечно, не только в курсе всей ситуации, но и принимал лично решение:
Кондрусевич сделал политически неаккуратное заявление за что и поплатился.
Остается не совсем понятным, зачем в столь турбулентное время, когда Лукашенко говорит о том, что у нас стоят западные дивизии, чуть ли не польско-литовская армия на границе, архиепископ едет в Польшу.
Это,очень может быть, провокация. И власть на неё поддалась и теперь получила ярлык гонителей церкви...
Кондрусевич с самого начала - чуть ли не с 10 августа - начал делать заявления, по своему эмоциональному настрою довольно конфронтационные по отношению к власти.
Я думаю, что там уже все службы безопасности встали на дыбы против католиков уже в июле. Сейчас они все на взводе.
Понятно, что в этой ситуации можно было обойтись без обострений, если бы лично Кондрусевич не делал каких-то резких демократических заявлений, а он их делает.
Зачем? Может быть, что-то знает, чего мы пока не знаем. Например, что Лукашенко скоро падет.
Некоторые пользователи не поверили, что Ирина выглядит так в реальной жизни, и её фигура — не фотошоп.