На взгляд рядового человека, далёкого от большой политики, в мире происходит что-то странное: законный президент попадает под санкции, а оппозиционер, непонятно откуда "выплывший", радушно принимаемый лидерами мировых держав и международными организациями….
Что происходит?
По мнению завкафедрой международной безопасности и внешнеполитической деятельности России факультета национальной безопасности (ФНБ) РАНХиГС, доктора политических наук, профессора Александра Михайленко, это проявление нового тренда в мировой политике — повышения уровня конфронтации.
"Такие действия не будут способствовать ни разрешению ситуации в Белоруссии, ни успокоению, ни снижению обострения в мире, — сказал он, отвечая на вопрос нашего корреспондента.
Сейчас в Германии что произошло: буквально избиение журналистов. Огромное количество конфликтных ситуаций. Я не говорю про США, где убивают афроамериканцев, про Бейрут, где уличные столкновения стали привычными. Я говорю о том, что можно зацепиться за очень много различных острых, противоречивых событий и раздувать это вместо того, чтобы поспособствовать снижению накала страстей и разрешению противоречий, которые имеются.
Наоборот, попытка обострить, попытка таким образом надавить на партнёров по международному общению, я думаю, что это не очень правильная тактика, которую выбрал Запад".
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.