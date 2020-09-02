Эксперт о том, почему Запад любит Тихановскую и ополчился на Лукашенко

На взгляд рядового человека, далёкого от большой политики, в мире происходит что-то странное: законный президент попадает под санкции, а оппозиционер, непонятно откуда "выплывший", радушно принимаемый лидерами мировых держав и международными организациями….

Что происходит?

По мнению завкафедрой международной безопасности и внешнеполитической деятельности России факультета национальной безопасности (ФНБ) РАНХиГС, доктора политических наук, профессора Александра Михайленко, это проявление нового тренда в мировой политике — повышения уровня конфронтации.