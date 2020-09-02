18-летнему читинцу грозит реальный тюремный срок за то, что он в погоне за хайпом и лайками в соцсетях, покуражился в городском храме.
Об этом инциденте уже ранее рассказывала "Правда.Ру".
Почему люди, в погоне за славой и одобрением в соцсетях часто готовы на любой, даже самый глупый, поступок?
Михаил Хорс, клинический психолог, аддиктолог уверен, что в таких случаях налицо новая форма зависимого поведения. Вот что он рассказал нашему корреспонденту:
- Раньше это называлось зависимостью от социального одобрения, а сейчас — от массового социального одобрения через социальные сети.
В принципе, человек — существо социальное. И какого-то типа зависимость от мнения общества у большинства людей есть. Но реализуемая возможность получить социальное одобрение от огромного количества людей неестественная, то есть её раньше не было. Раньше ты знал двести человек — вот их мнение и определяло ряд поступков.
Если ты, конечно, не артист. Вот их знали. Кстати, у артистов это тоже достаточно развитая история с зависимостью от социального одобрения. Но просто артисты раньше шли к признанию годами, десятилетиями, учились, вкладывались, а сейчас это признание огромных масс может получить семнадцатилетняя девочка, которая мило морщит носик.
И всё, и поехал "ТикТок", раскрутил эту девочку, она стала всероссийским, всемирно известным блогером, хотя ничего полезного она не делает. Она вкладывается только развлекательный контент.
А что потом эти мальчики и девочки? У них психика неокрепшая, личность не сформировалась. И они сами или уже получили какое-то массовое признание или видят какого-то другого такого же мальчика или девочку, прославившихся чем-то, и начинают завидовать.
Так и формируется как раз зависимость от социального одобрения. А выражается она в том, что они без этих лайков начинают страдать. У них ломка. Как у наркоманов и алкоголиков ломка без химического наркотика, такая же история с "лайковой" зависимостью.
Я думаю, что их можно рассматривать уже как больных, зависимых людей. Раз за разом эта боль, ломка от нехватки одобрения, заставляет их идти и делать что-то более яркое, чтобы получить "дозу" лайков.
И мне кажется, что мы еще столкнёмся с наркологическими клиниками и центрами для этих людей. Со временем. Они уже есть. Насчет российских я не очень слышал, а в Китае уже есть точно. Там раньше началась эта истерия.
Понимаете, тут парадокс какой-то: на "яркие поступки" их толкает не желание стать известным, а страдание, когда ты неизвестный. Здоровый человек идёт по улице — он неизвестный, ему не нужен миллион лайков… Его не лайкает миллион людей, и он не страдает из-за этого.
А кто-то страдает. Так что парень в Чите, возможно, я не ставлю диагноз сейчас (!), просто болен. И его не в тюрьму сажать надо, а начинать лечить.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.