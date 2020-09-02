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Почему люди ради хайпа готовы на любую глупость

Экспертное мнение

18-летнему читинцу грозит реальный тюремный срок за то, что он в погоне за хайпом и лайками в соцсетях, покуражился в городском храме.

Почему люди ради хайпа готовы на любую глупость

Об этом инциденте уже ранее рассказывала "Правда.Ру".

Почему люди, в погоне за славой и одобрением в соцсетях часто готовы на любой, даже самый глупый, поступок?

Михаил Хорс, клинический психолог, аддиктолог уверен, что в таких случаях налицо новая форма зависимого поведения. Вот что он рассказал нашему корреспонденту:

 - Раньше это называлось зависимостью от социального одобрения, а сейчас — от массового социального одобрения через социальные сети.

В принципе, человек — существо социальное. И какого-то типа зависимость от мнения общества у большинства людей есть. Но реализуемая возможность получить социальное одобрение от огромного количества людей неестественная, то есть её раньше не было. Раньше ты знал двести человек — вот их мнение и определяло ряд поступков.

Если ты, конечно, не артист. Вот их знали. Кстати, у артистов это тоже достаточно развитая история с зависимостью от социального одобрения. Но просто артисты раньше шли к признанию годами, десятилетиями, учились, вкладывались, а сейчас это признание огромных масс может получить семнадцатилетняя девочка, которая мило морщит носик.

И всё, и поехал "ТикТок", раскрутил эту девочку, она стала всероссийским, всемирно известным блогером, хотя ничего полезного она не делает. Она вкладывается только развлекательный контент.

А что потом эти мальчики и девочки? У них психика неокрепшая, личность не сформировалась. И они сами или уже получили какое-то массовое признание или видят какого-то другого такого же мальчика или девочку, прославившихся чем-то, и начинают завидовать.

Так и формируется как раз зависимость от социального одобрения. А выражается она в том, что они без этих лайков начинают страдать. У них ломка. Как у наркоманов и алкоголиков ломка без химического наркотика, такая же история с "лайковой" зависимостью.

Я думаю, что их можно рассматривать уже как больных, зависимых людей. Раз за разом эта боль, ломка от нехватки одобрения, заставляет их идти и делать что-то более яркое, чтобы получить "дозу" лайков.

И мне кажется, что мы еще столкнёмся с наркологическими клиниками и центрами для этих людей. Со временем. Они уже есть. Насчет российских я не очень слышал, а в Китае уже есть точно. Там раньше началась эта истерия.

Понимаете, тут парадокс какой-то: на "яркие поступки" их толкает не желание стать известным, а страдание, когда ты неизвестный. Здоровый человек идёт по улице — он неизвестный, ему не нужен миллион лайков… Его не лайкает миллион людей, и он не страдает из-за этого.

А кто-то страдает. Так что парень в Чите, возможно, я не ставлю диагноз сейчас (!), просто болен. И его не в тюрьму сажать надо, а начинать лечить.

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