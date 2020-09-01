Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Тихановская планирует выступление в СБ ООН и ПАСЕ
ВОЗ доложила о проблемах здравоохранения, обнажённых пандемией
Российских школьников с 1 сентября поздравил экипаж МКС
Ефремов дал показания в суде, нахамив в зале всем, кому смог
На Украине больше нет русскоязычных школ
Амнистия от Мадуро: в Венесуэле помилованы 110 оппозиционеров
40 тысяч человек сделают прививку от COVID в ходе 3 этапа испытаний
29 ключевым белорусским чиновникам запрещен въезд в Прибалтику
В Дагестане врачи спасли женщину, в рот которой заползла змея

Неменский: делать молодежь двигателем революции - обычная практика

Экспертное мнение

Вчера рупор оппозиции Белоруссии — Телеграмм — канал NEXTA опубликовал очередное программное воззвание.

На сей раз оно было обращено, как рассказывала "Правда.Ру", к школьникам и их родителям. И, по сути, теперь оппозиция планирует сделать одной из свои ударных сил детей.

Возникает закономерный вопрос: они там с ума посходили? "На войне, как на войне"? В смысле, что "на войне все средства хороши"?

Своим видением проблемы и мнением по поводу "придумки" поделился Олег Неменский, старший научный сотрудник, политолог, историк в РИСИ, Сектор европейских стран СНГ и Балтии.

Это совершенно естественно, что в общественных процессах участвует в первую очередь молодежь. Молодежь отчасти школьного возраста. Это нормально.

Глупо было рассчитывать на тех, кто работает на предприятиях. Это люди взрослые, имеющие семьи, ответственность, боящиеся потерять рабочие места.

Вывести таких людей на улицы можно, если действительно голод и все рушится. Ситуация в Белоруссии не настолько плоха, чтобы делать ставку на это поколение.

Естественно, поняв ошибку, политические силы, стоящие за протестами, сделали ставку на молодежь. А молодежь — по-любому — в основном учащиеся: это старшие классы и институты. Это обычная ситуация в любых подобных мероприятиях.

  • Можно посмотреть хоть по Европе, хоть по Африке — везде одинаково.

Более того, школы являются социальными институтами, через которые можно распространять оппозиционные взгляды. Те же самые старшеклассники, которые идут на митинги, это потом обсуждают с родителями. Необходимо им давать логику, аргументацию своей позиции, научить их грамотно разговаривать со своими родителями. По-моему, это довольно стандартные обычные практики.

Но ведь протест — это опасно. Дети могут серьезно пострадать…

Взрослому человеку тоже опасно. Более того, со взрослыми будут обращаться гораздо жестче, чем со школьником. Жизнь опасна, если ты участвуешь в революционных мероприятиях. 100 лет назад большевики, которые тоже в основном были подростками, участвовали в революции, а потом в гражданской войне, так их там убивали, но ничего, участвовали. Вообще война — это детское дело, на войне в основном воюют мальчики 18-летние.

Кровь горячая. Куда их только ни позови - они пойдут. Их только правильно направить.

Последние материалы
Назван вероятный преемник уходящего в отставку японского премьера
Айвар: обвинение Фургалу предъявлено. Иначе бы он давно вышел из СИЗО
США в пику Китаю усиливают поддержку Тайваня
Тихановская планирует выступление в СБ ООН и ПАСЕ
ВОЗ доложила о проблемах здравоохранения, обнажённых пандемией
Российских школьников с 1 сентября поздравил экипаж МКС
Ефремов дал показания в суде, нахамив в зале всем, кому смог
На Украине больше нет русскоязычных школ
Амнистия от Мадуро: в Венесуэле помилованы 110 оппозиционеров
40 тысяч человек сделают прививку от COVID в ходе 3 этапа испытаний
Популярное
Российский шоу-бизнес
Охлобыстин назвал "самый страшный" южный город России

Актёр Иван Охлобыстин считает, что Новороссийск - самое странное место на юге России.

Охлобыстин назвал "самый страшный" южный город России
Украина собирается использовать жителей Донбасса с паспортами РФ
Новости Украины
Украина собирается использовать жителей Донбасса с паспортами РФ
Общество
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
Новости Белоруссии
Оппозиция в Белоруссии нашла новую ударную силу - школьников
Василий Амирджанов Лукашенко при﻿знался в авторитаризме и захотел перемен Василий Амирджанов Усам Оздемиров Как нам стать отличниками производительности труда Усам Оздемиров Любовь Степушова Православие одержало победу в Черногории Любовь Степушова
Комментарии
Стало известно, сколько Ефремов заплатит Пашаеву
Дилемма Путина: или необратимая интеграция с Белоруссией, или он следующий
После исключения из международного розыска Пригожин посетит Германию
Дилемма Путина: или необратимая интеграция с Белоруссией, или он следующий
"Это конец": в Германии заявили о "низшей точке" в отношениях с Россией
"Это конец": в Германии заявили о "низшей точке" в отношениях с Россией
"Это конец": в Германии заявили о "низшей точке" в отношениях с Россией
"Путин - следующий": опубликован спецдоклад о протестах в РБ
"Путин - следующий": опубликован спец-доклад о протестах в РБ
Тихановская поддерживает участие посредников в диалоге с властями
Поможет ли Путин Лукашенко войсками и присоединением?
Поможет ли Путин Лукашенко войсками и присоединением?
Поможет ли Путин Лукашенко войсками и присоединением?
За три недели до выборов: "Единая Россия" на грани провала?
США готовят РФ "самые страшные санкции на Земле"
Публицист Вассерман про белорусов, Мишу Ефремова и Алексиевич
Осуждённый в России олигарх надеется на "иноземную" помощь
КПРФ в Магаданской области стала партией уголовников
Параллели: бархатная революция в Армении и протесты в Белоруссии
Арабский мир вздрогнул: Эмираты и их договор с Израилем
Метеоролог предсказала "суровую" зиму
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников