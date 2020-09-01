Неменский: делать молодежь двигателем революции - обычная практика

Вчера рупор оппозиции Белоруссии — Телеграмм — канал NEXTA опубликовал очередное программное воззвание.

На сей раз оно было обращено, как рассказывала "Правда.Ру", к школьникам и их родителям. И, по сути, теперь оппозиция планирует сделать одной из свои ударных сил детей.

Возникает закономерный вопрос: они там с ума посходили? "На войне, как на войне"? В смысле, что "на войне все средства хороши"?

Своим видением проблемы и мнением по поводу "придумки" поделился Олег Неменский, старший научный сотрудник, политолог, историк в РИСИ, Сектор европейских стран СНГ и Балтии.

Это совершенно естественно, что в общественных процессах участвует в первую очередь молодежь. Молодежь отчасти школьного возраста. Это нормально.

Глупо было рассчитывать на тех, кто работает на предприятиях. Это люди взрослые, имеющие семьи, ответственность, боящиеся потерять рабочие места.

Вывести таких людей на улицы можно, если действительно голод и все рушится. Ситуация в Белоруссии не настолько плоха, чтобы делать ставку на это поколение.

Естественно, поняв ошибку, политические силы, стоящие за протестами, сделали ставку на молодежь. А молодежь — по-любому — в основном учащиеся: это старшие классы и институты. Это обычная ситуация в любых подобных мероприятиях.

Можно посмотреть хоть по Европе, хоть по Африке — везде одинаково.

Более того, школы являются социальными институтами, через которые можно распространять оппозиционные взгляды. Те же самые старшеклассники, которые идут на митинги, это потом обсуждают с родителями. Необходимо им давать логику, аргументацию своей позиции, научить их грамотно разговаривать со своими родителями. По-моему, это довольно стандартные обычные практики.

Но ведь протест — это опасно. Дети могут серьезно пострадать…

Взрослому человеку тоже опасно. Более того, со взрослыми будут обращаться гораздо жестче, чем со школьником. Жизнь опасна, если ты участвуешь в революционных мероприятиях. 100 лет назад большевики, которые тоже в основном были подростками, участвовали в революции, а потом в гражданской войне, так их там убивали, но ничего, участвовали. Вообще война — это детское дело, на войне в основном воюют мальчики 18-летние.

Кровь горячая. Куда их только ни позови - они пойдут. Их только правильно направить.