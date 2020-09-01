Айвар: обвинение Фургалу предъявлено. Иначе бы он давно вышел из СИЗО

Вчера стало известно о том, что за два месяца, прошедших с момента задержания бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала, следствие так и не предъявило ему обвинение в организации убийства.

Неожиданным препоном якобы стало давнее — от 2004 года — решение прокуратуры Хабаровска, согласно которому Фургал был признан невиновным по этому эпизоду.

Учитывая резонанс и последствия (протесты в Хабаровске, для которых арест Фургала стал поводом), почему до сих пор возникают какие-то юридические препоны? Есть сомнения в его виновности? Или что-то иное? Потому что у следователей не получается предъявить обвинение Фургалу?

Обо всем этом "Правде.Ру" рассказала Людмила Айвар, доктор юридических наук, профессор, почетный адвокат России.

По её словам, обвинение Фургалу всё же предъявлено, а весь информационный шум — не более чем уловки адвокатов.

У нас по закону нельзя держать под стражей человека более 10 дней без предъявления ему обвинения. В противном случае его должны освободить.

Следователи могут в отношении подозреваемого избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Но если по каким-то причинам обвинение предъявить не удаётся, человека отпускают. В том смысле, что изменяют ему меру пресечения.

Поэтому обвинение Фургалу определённо предъявлено. Вопрос в том, в какой редакции? Об этом известно только адвокатам.

Общественность уведомлена про обвинение в организации убийства. И что показания в отношении него даёт лицо, которое уже осуждено за совершение преступления. Это общие сведения, которыми мы обладаем. Всё остальное — домыслы и не более того.