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Гендерная чувствительность оргкомитета Берлинале - пиар-ход. Не более

Экспертное мнение

Оргкомитет Берлинского международного кинофестиваля объявил, что впредь из номинаций исчезнут актёрские награды "Лучший актёр" и "Лучшая актриса".

Своим мнением по поводу очередной демонстрации "гендерной чувствительности" с "Правдой.Ру" поделилась кинокритик, член правления Гильдии киноведов и кинокритиков Мария Безрук.

На мой взгляд, это очень странное решение, которое не пойдет на пользу такому большому кинофестивалю как Берлинале, потому что это один из трех главных международных кинофестивалей, он достаточно богат для того, чтобы позволить себе изготовить лишний актерский приз.

Тем более здесь даже речь идет не о количестве, а два равноценных приза женщине и мужчине заменяют на два приза, которые в итоге, может быть, получат актеры или актрисы — люди одного пола. Соответственно, будут ущемлены профессионалы с другой стороны одного пола.

В чью пользу это делается, мы можем догадываться в силу того, что это Германия.

Но мне кажется, что это эксперимент, который ознаменовал приход нового директора фестиваля. И я допускаю, что спустя пару лет ситуация изменится и вновь появятся женские и мужские актерские призы, потому что, конечно, подобная дискриминация (будем называть вещи своими именами) не идет на пользу сообществу.

Такие крупные кинофестивали — это не просто ярмарка тщеславия и показ, кто что снял за последнее время лучше, а это все-таки индустрийный процесс, который устанавливает определенную систему координат, в которой дальнейшем развивается кинопроцесс.

И поэтому необходимо, в том числе, стимулировать актеров и актрис тем, что у них при наличии достойной работы будет шанс быть отмеченными таким крупным и уважаемым кинофестивалем как Берлинале.

Мне кажется, это такой яркий PR-ход, который придумала новая команда, по крайней мере, новый директор, возможно, привел каких-то свежих людей со свежими идеями. Вы мне звоните, мы с вами это обсуждаем. Вы не первая, кто мне позвонил. Это значит, что ребята добились своего — фестиваль обсуждаем, может быть, даже на какой-то момент эта новость перебьет коронавирусные новости. Так или иначе, если это не очень достойное для такого фестиваля событие привлечет внимание к фестивалю и публика придет смотреть картины, это уже хорошо. Но то, что касается призов, я надеюсь, что эксперимент будет признан неудачным и через пару лет все вернется к прежней модели.

Кто-то от России едет на этот фестиваль?

Насколько я знаю, программу еще не объявляли.

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