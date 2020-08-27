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Зачем Литве понадобилось запускать шарики в сторону Белоруссии

Экспертное мнение

Инцидент, произошедший 24 августа на границе Белоруссии и Литвы, на поверку оказался провокацией прибалтов, которые активно выражают свою поддержку белорусской оппозиции.

Возникает вопрос: зачем это понадобилось? Опыт с шарами, как все помнят, недавно "провернул" сектор Газа, запустив их на территорию Израиля. Закончилась "шутка" печально для самих шутников (об этом подробнее — здесь).

Николай Межевич, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), руководитель магистерской программы "Исследования Балтийских и Северных стран" в Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), впрочем, военной провокацией инцидент не считает:

 - В последние 28 лет такие происшествия встречались как минимум несколько раз. Причем были инициированы разными странами.

Например, запуск подобных шаров с символами демократизации — на тот момент, по-моему, с мишками, — устраивала Швеция.

Что же касается обсуждаемого случая… Сама по себе эта модель провокации достаточно выигрышна для Литвы, шарики эти выпускающей. Думаю, что грамотные люди проконсультировали организаторов, и шары не мешают воздушному движению.

  • Если мешают, то это совсем другая статья и подключается ИКАО, а Вильнюсу это не надо.

А вот ПВО Республики Беларусь шарики эти очень даже беспокоят. И не только их.

Надо понимать, что безопасность Белоруссии с воздуха обеспечивается в определённой степени Российской Федерацией. То есть нам создается беспокойство, а реальный ответ обеспечить практически невозможно.

Что же касается обвинений Литвы в том, что белорусский вертолёт вошёл в воздушное пространство Литвы, вот это, конечно, стандартная литовская провокация, ибо сегодня на подобные вертолёты устанавливается видеофиксация, которая позволяет мгновенно привязать к местности точку его нахождения. И белорусские военные показали и разоблачили провокационные литовские фейки.

Но в стратегическом плане это создаёт нервозность на границе, это форма оказания давления на Вооружённые силы Республики Беларусь и на ту большую часть белорусского народа, который не готов поддержать все реформы, о которых белорусская оппозиция пока молчит. Вот здесь уже, уходя от сюжетов, связанных с военными аспектами, давайте укажем на то, что задача Литвы — повысить поддержку тех людей, которые на сегодняшний день конкурируют за власть, не имея своей программы, резюмировал эксперт.

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