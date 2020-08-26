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Зачем все эти "страсти по Навальному"?

Экспертное мнение

Ключевые чиновники правительств США, Франции и Германии потребовали от России "найти и наказать отравителей Алексей Навального".

Это ультиматум? Или что? Неужели начал реализовываться сценарий, как со Скрипалем?

Об этом в эксклюзивном интервью "Правде.Ру" рассказал заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

Если бы попросили дать совет иностранным политикам, я бы сказал:

  • не надо вообще совать нос в чужие дела;
  • не стоит пользоваться непроверенной информацией.

 - Первой выступила с заявлением Меркель. Уж она-то, наверное, информацию знает от врачей…

 - Тут стоит помнить, что в Германии выборы будут. У Меркель ситуация в партии тоже непонятная. Она вроде собиралась уходить. Теперь ей нужны громкие дела.

Надо в мире найти общий язык по коронавирусу, по каким-то глобальным проблемам. Но она почему-то решила на мелочи разменяться. Ну не считает же она всерьез Навального сколько-нибудь крупным политиком?

К сожалению, у Меркель раньше была более взвешенная позиция, разумная. И тут вдруг не учла величины события. И при этом, она может сочувствовать Навальному, вообще любому человеку, который попал такую беду. Но сделать из этого выводы, что Россия кого-то травит, скрывает какие-то преступления, — это плохо.

Это просто не на уровне лидеров стран. Считаю, что они все, в данном случае, к сожалению, опустились на уровень желтой прессы, раз делают выводы и заявления, взяв за основу непроверенные данные.

 - Начал реализовываться сценарий, как со Скрипалём?

 - В общем, конечно, это похоже. Потому что сейчас, к сожалению, очень многие выхватывают отдельные факты, начинают опять обвинять нас по тем вопросам, которые совершенно неочевидны. Вот эта неочевидность выводит ситуацию на совершенно иной уровень.

Из Австрии выгоняют нашего дипломата. Может, и на самом деле дипломат в чем-то виноват. Но это уже специфика работы, тут ничего не поделаешь. Я думаю, что еще нас ожидает очень много неприятных сюрпризов. А что делать? Такая жизнь.

 - Зачем все эти ультиматумы по Навальному?

 - Они не понимают Навального. Навальный, с моей точки зрения, политический авантюрист, человек, который использует какие-то возможности в интернете, выискивает всякие данные тоже непроверенные, неподтвержденные.

В нашей стране, за исключением президента, никаких особых реальных политиков не видно, вот они и играют на этой струнке: никого нет, давайте хотя бы этого возьмем. Скорее всего, так.

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