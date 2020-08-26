При сегодняшних технологиях стать лидером толпы очень просто

Пример Зеленского и Тихановской наглядно демонстрирует, что при определенных усилиях заинтересованных сторон сделать "народными кумирами", лидерами можно кого угодно: хоть комика, хоть домохозяйку.

Было бы — уверен руководитель Фонда изучения электоральных процессов Андрей Миронов — желание.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью "Правде.Ру".

Миронов утверждает, что на примере Тихановской в Белоруссии мы увидели наглядно, как работает технология "мобилизация протестного электората вокруг единого кандидата от протеста":

когда берется некий "кандидат", которого представляют "символом" протестных настроений определенной части электората, мечтающего о переменах.

То, что гражданами управляют непрофессионалы, это печально. Хотелось бы профессионалов.

Это печально. Дело не в этом. Короля делает свита. Самый удачный президент Соединенных Штатов Рональд Рейган был артистом.

Это понятно. Но он политикой занимался много лет до президентства.

Конечно.

Между артистом и президентом прошло много времени, когда он вел политическую работу. Так что это не прямо как Зеленский выскочил со сцены.

Если бы не было политтехнологов, не было бы Рейгана.

Это естественно. Но все-таки он был политиком достаточно долгое время. А тут прямо из кухни буквально.

Изголодались. Вспомните "Солидарность" Валенса в Польше. Слесарь. На руках унесли. Смели все, что только можно.

Нечто подобное мы видим уже и в России

Прибавьте к сказанному ещё и усталость. Посмотрите на Хабаровск, что сейчас происходит. Хабаровск — это первая ласточка. Посмотрите на Куштау, что происходит. Это ещё одна ласточка.

Следом будут, я думаю, север, Коми с Архангельском, где не пустили кандидатов на губернаторы, а кандидаты-то из народа.

Тут все и начинается:

несправедливость, недовольство, толпа и дальше понеслось. Там появляются свои лидеры.

Кто знал лидера Шиеса? Кто сейчас знает лидера Куштау? Кто знает лидера хабаровских протестов? Но как только они перейдут в активную фазу, мы сразу эти фамилии будем знать моментально.

Пусть даже Фургал был хорошим губернатором, но обычно народ любовью к губернаторам никогда не отличался. А тут действительно, чтобы так бурлили люди столько время, тоже странно.

Это несправедливость.

"Вы у меня отняли мое, вы залезли ко мне в карман, я вас туда не пускал, я его выбрал, это мой выбор. Кто вам дает право отнимать у меня выбор?".

Вот из-за чего народ выходит. А не потому, что такой Фургал хороший или плохой.

Все так, как вы сказали, но к сожалению, конечно.

Нет. Есть исторический закон. Вы должны понимать одну простую вещь:

не человек делает историю, человек ее наблюдает, принимает в ней участие, либо — нет.

Исторические протесты происходят сами по себе.

20 лет прошло при одной власти: дальше уже хороший Путин, плохой Путин - не волнует никого, идет закономерная эволюция.

И теперь слово "к сожалению" очень правильное, потому что любая эволюция заканчивается революцией. Это не я сказал. Это закон общественной и экономической формации. Это закон.

Хочется стабильности.

А для того, чтобы она была, сначала "до основания", а затем. Нельзя построить новое, не разрушив старое. Это тоже, кстати, закон. Нельзя на базе старого строить что-то новое — это обречено.