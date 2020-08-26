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Политтехнолог о том, почему именно Тихановская выбрана лицом оппозиции

Экспертное мнение

Светлана Тихановская — это ожившее воплощение идеи "любая кухарка может руководить государством"?

Жена оппозионного блогера, который не смог стать кандидатом в президенты, потому что угодил в СИЗО, подхватила знамя, выпавшее из его рук. И вот она встречается с Биганом, выступает перед членами Европарламента, строит планы на внешнюю политику страны…

Это все на полном серьёзе? Или некий новый тренд: актера — комика попробовали, теперь пусть домохозяйка будет?

Об этом корреспондент "Правды.Ру" побеседовал с Андреем Мироновым, политологом, политтехнологом, руководителем Фонда изучения электоральных процессов.

В случае с Тихановской мы видим применение определенных технологий, которые называются "мобилизация протестного электората вокруг единого кандидата от протеста". Его суть такова:

  • Мы просто видим единого кандидата. Неважно, кто это будет: табуретка, кошка, Тихановская или еще кто-то. Это символ. Именно вокруг этого символа мобилизуются протестные настроения того электората, который хочет каких-то перемен.

Если взять примеры, то не только Зеленский, не только Тихановская. А кто такой Пашинян в Армении? Тоже никто. И таких очень много. Как правило, улица всегда выдвигает своих лидеров для того, чтобы поднимать их на щит и нести как символ. Если брать человеческие качества, то у меня много вопросов к госпоже Тихановской и к ее поведению.

Какие вопросы?

Люди, которые профессионально занимаются политикой, обратили внимание на изменение риторики Тихановской во время избирательной кампании и сразу после нее, начиная оттого, что "я пойду на победу, люди, голосуйте за меня", до "я слабая женщина, я взяла непомерную ношу" и прочее-прочее. А после этого "нет, я все-таки являюсь лидером".

Хорошо, если ты являешься лидером, то у тебя должны быть какие-то требования.

  • Если ты считаешь, что ты победила на президентских выборах, объяви это и прими присягу. Принять присягу на президентство — это значит взять ответственность на себя.

Прошло 2 недели — мы ни разу не услышали, что Тихановская встала и заявила, что я беру ответственность за все произошедшее на себя, я как избранный президент, пусть и в изгнании, считаю, что необходимо сделать то-то, то-то и то-то, сменить власть на местах, переподчинить мне все органы власти, арестовать Лукашенко (к примеру) и так далее, и тому подобное.

  • Делает человек заявления, который обличен властью. На сегодняшний день властью обличен только один человек — Лукашенко.

И вот эти танцы с цветочками и шариками его мало трогают. Тот автомат, который был показан всему миру в руках, это был ультиматум собственному народу, на что народ промолчал и устроил танцы вокруг дома правительства. Ну танцуйте, а он будет с автоматом ходить.

Даже от координационного совета Лукашенко не было выставлено ни одного ультиматума. Ни одного!

А договорились до того, что давайте объявим новые выборы в ноябре, и господин Лукашенко даже может в них принять участие. Это что такое? Как может человек после кровавых преступлений против собственного народа, как человек, обличенный государственной властью, нарушать свою же Конституцию, которая была при нем принята, об этом Координационный совет молчит.

Кто-то говорит про протесты в Белоруссии. А я пока считаю их просто демонстрацией.

  • И в данном случае если в ближайшие 2-3 дня ничего не изменится, то будем считать, что Лукашенко это выиграл.

Более того, сейчас он ведет свою избирательную кампанию — он начал ездить по заводам, он начал ездить по Белоруссии — и оппозиция, и протесты стали включать заднюю.

Вот чем это все заканчивается, когда всего один человек по фамилии Тихановская, которую "поддержала вся Белоруссия", не встала и не сказала: "Я — ваш президент". Три слова и позиция была бы изменена.

Кто принимает решения, что лидерами оппозиции становятся люди, далекие от политики? Как Тихановская, Зеленский и лидер Армении? Почему такая тенденция?

Как профессиональный политтехнолог я вам могу сказать, что мне достаточно будет 3 недель и определенных финансовых возможностей, чтобы я из любого человека сделал лидера. И не только мне - это сделает любой профессиональный технолог. Любой, который имеет опыт работы с электоратом.

Что касается конкретных примеров, о которых говорите вы, то

  • Зеленский — это был проект в первую очередь на усиленную финансовую поддержку. В противном случае успех Зеленского как комика не имел бы никакого значения;
  • успех Тихановской — это немножко другая история. Здесь была обиженная сторона: муж сидит - у нас на Руси, да и в Белоруссии обиженных любят - женщины слабые. Это тоже технологический ход работать через психологию. Плюс объединение трех штабов. Эта технология называется "единый кандидат". Три штаба объединились. И неважно, кто бы там был — Тихановская, Колесникова (кстати, мне Колесникова больше нравится) или еще кто-то, хоть тот же Цепкало - они бы все равно имели технологию единого кандидата. На "несправедливости" произошло объединение электората;
  • что касается Пашиняна в Армении, там просто был марш, была улица и кто первый влез на трибуну, тот и стал Пашиняном. Соответственно, это тоже стало выплеском несправедливости, выплеском коррумпированности власти и все, что с этим связано. Любой человек, кто бы вместо Пашиняна с рюкзачком пошел впереди колонны, тот бы и был президентом Армении.

Такие непрофессиональные политики — это воплощение чаяний народа? Непрофессионалам больше верят? Правильно я вас поняла? Кому это нужно?

Толпа выталкивает своих лидеров с улицы. Улица рождает лидеров. Даже если взять Россию, то самые яркие политики 90-х (вы их всех знаете, начиная от Хакамады, заканчивая кем угодно, вплоть до Станкевича) — их всех выдвинула улица. Вы начали с Ленина, Ленином можете закончить: "Кто был никем, тот станет всем".

Печально, конечно...

Ничего печального нет. Это технологически сейчас политтехнологи дошли до того уровня, что они могут брать абсолютно любого человека и при определенной финансовой поддержке и достаточном времени могут сделать кого угодно.

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