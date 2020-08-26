Политтехнолог о том, почему именно Тихановская выбрана лицом оппозиции

Светлана Тихановская — это ожившее воплощение идеи "любая кухарка может руководить государством"?
Жена оппозионного блогера, который не смог стать кандидатом в президенты, потому что угодил в СИЗО, подхватила знамя, выпавшее из его рук. И вот она встречается с Биганом, выступает перед членами Европарламента, строит планы на внешнюю политику страны…
Это все на полном серьёзе? Или некий новый тренд: актера — комика попробовали, теперь пусть домохозяйка будет?
Об этом корреспондент "Правды.Ру" побеседовал с Андреем Мироновым, политологом, политтехнологом, руководителем Фонда изучения электоральных процессов.
В случае с Тихановской мы видим применение определенных технологий, которые называются "мобилизация протестного электората вокруг единого кандидата от протеста". Его суть такова:
Если взять примеры, то не только Зеленский, не только Тихановская. А кто такой Пашинян в Армении? Тоже никто. И таких очень много. Как правило, улица всегда выдвигает своих лидеров для того, чтобы поднимать их на щит и нести как символ. Если брать человеческие качества, то у меня много вопросов к госпоже Тихановской и к ее поведению.
Какие вопросы?
Люди, которые профессионально занимаются политикой, обратили внимание на изменение риторики Тихановской во время избирательной кампании и сразу после нее, начиная оттого, что "я пойду на победу, люди, голосуйте за меня", до "я слабая женщина, я взяла непомерную ношу" и прочее-прочее. А после этого "нет, я все-таки являюсь лидером".
Хорошо, если ты являешься лидером, то у тебя должны быть какие-то требования.
Прошло 2 недели — мы ни разу не услышали, что Тихановская встала и заявила, что я беру ответственность за все произошедшее на себя, я как избранный президент, пусть и в изгнании, считаю, что необходимо сделать то-то, то-то и то-то, сменить власть на местах, переподчинить мне все органы власти, арестовать Лукашенко (к примеру) и так далее, и тому подобное.
И вот эти танцы с цветочками и шариками его мало трогают. Тот автомат, который был показан всему миру в руках, это был ультиматум собственному народу, на что народ промолчал и устроил танцы вокруг дома правительства. Ну танцуйте, а он будет с автоматом ходить.
Даже от координационного совета Лукашенко не было выставлено ни одного ультиматума. Ни одного!
А договорились до того, что давайте объявим новые выборы в ноябре, и господин Лукашенко даже может в них принять участие. Это что такое? Как может человек после кровавых преступлений против собственного народа, как человек, обличенный государственной властью, нарушать свою же Конституцию, которая была при нем принята, об этом Координационный совет молчит.
Кто-то говорит про протесты в Белоруссии. А я пока считаю их просто демонстрацией.
Более того, сейчас он ведет свою избирательную кампанию — он начал ездить по заводам, он начал ездить по Белоруссии — и оппозиция, и протесты стали включать заднюю.
Вот чем это все заканчивается, когда всего один человек по фамилии Тихановская, которую "поддержала вся Белоруссия", не встала и не сказала: "Я — ваш президент". Три слова и позиция была бы изменена.
Кто принимает решения, что лидерами оппозиции становятся люди, далекие от политики? Как Тихановская, Зеленский и лидер Армении? Почему такая тенденция?
Как профессиональный политтехнолог я вам могу сказать, что мне достаточно будет 3 недель и определенных финансовых возможностей, чтобы я из любого человека сделал лидера. И не только мне - это сделает любой профессиональный технолог. Любой, который имеет опыт работы с электоратом.
Что касается конкретных примеров, о которых говорите вы, то
Такие непрофессиональные политики — это воплощение чаяний народа? Непрофессионалам больше верят? Правильно я вас поняла? Кому это нужно?
Толпа выталкивает своих лидеров с улицы. Улица рождает лидеров. Даже если взять Россию, то самые яркие политики 90-х (вы их всех знаете, начиная от Хакамады, заканчивая кем угодно, вплоть до Станкевича) — их всех выдвинула улица. Вы начали с Ленина, Ленином можете закончить: "Кто был никем, тот станет всем".
Печально, конечно...
Ничего печального нет. Это технологически сейчас политтехнологи дошли до того уровня, что они могут брать абсолютно любого человека и при определенной финансовой поддержке и достаточном времени могут сделать кого угодно.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.