Политолог Александр Конфисахор допускает, что Навального "траванули"

Европейский Союз после заявления немецких врачей о том, что в анализах доставленного к ним Алексей Навального есть следы отравляющего вещества, призвал к "всестороннему расследованию" предполагаемого российского блогера.
И эта поспешность наводит - не может не наводить - на размышления:
Вот, что думает по этому поводу доцент кафедры политической психологии факультета психологии СПбГУ, политолог Александр Конфисахор.
На самом деле есть ощущение, что отправление было, потому что здоровый человек не курит, не пьет, а вдруг его так скрутило. Тем более было огромное количество свидетелей. Это никакая не постановка, это во-первых.
Во-вторых, все-таки считается, что медицина в Германии очень высокого уровня и высокого качества. И они никогда - я в этом уверен - не пойдут на то, чтобы поставить неправильный диагноз, либо сделать какой-то подложный диагноз. Они же отвечают своим именем за те результаты, которые выдают в публичное поле. Я в большей степени доверяю, конечно, немецким медикам.
Что же касается второго вопроса, то я - ещё раз подчеркну - не стал бы доверять нашим врачам. Потому что они слишком зависимы. Мы знаем ситуацию, что долго не отдавали Навального, долго не допускали немецких врачей - чуть ли не целые сутки. Потом самолет не мог вылететь по каким-то таким причинам для человека непосвященного не очень понятным. (К слову, в чем была истинная причина задержки самолета, читайте здесь - прим.ред).
Когда речь идет о Навальном, наши официальные лица достаточно сильно ангажированы и не всегда могут, и не всегда будут говорить то, что есть на самом деле. Немцы в этом вопросе не предвзяты, им без разницы, у них есть пациент, которого они обязаны просто вылечить. Оппозиционер или не оппозиционер - это на них никакого влияния не имеет.
Все так и подумали, что его нужно охранять, беречь. Но я думаю, что здесь какой-нибудь эксцесс исполнителя, что кто-то из таких не очень высоких чинов (по крайней мере, на региональном уровне) просто решил, что он... Понятно, это голословное утверждение, оценочное суждение, но мне почему-то кажется, что просто решили таким образом заработать себе дополнительные баллы и побежать впереди паровоза, не просчитывая дальнейшие шаги, дальнейшую реакцию.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.