Андерсон: Попытка купить силовиков - блеф со стороны штаба Тихановской

Сегодня так называемые "лидеры" белорусской оппозиции подняли забрало и стали в открытую призывать силовиков к измене присяге в обмен на кучу материальных благ (об этом подробнее здесь).

Прослушав обращение Марии Колесниковой, так и хочется спросить:

"Откуда деньги, Маш?"

А ещё:

означает ли сказанное, что "мирный протест" закончен и начинается битва капиталов

Своим мнением с корреспондентом и читателями "Правды.Ру" поделился Кирилл Андерсон, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории социально-политических учений факультета политологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, экс-глава РГАСПИ в МГУ.

В политике, так же как в игорном бизнесе, есть такое понятие "блеф". Обещания, которые даются до прихода к власти, как правило, исполняются после прихода к власти. Здесь, я думаю, что каких-то конкретных денег нет. Это пропагандистский трюк. Я в этом практически уверен.

Мирный протест закончен? Начинается битва капиталов?

Я бы не сказал. Хотя возможность мирного урегулирования, на мой взгляд, тончает, но шансы все-таки еще сохраняются.

Но для этого нужно довольно много условий. Прежде всего, желание не внести смуту, а исправить положение в стране. Всё упирается в то, смогут ли стороны найти какое-то общее решение и вообще появится ли желание сотрудничества.

Человек падок на обещания, человек склонен верить в лучшее. Насколько будут исполнены эти обещания, вопрос другой. Но то, что сейчас идет борьба за умы, за людей, это несомненно. Здесь показывает опыт не только Белоруссии, но и наш собственный и опыт других стран, в частности, тех же США. Обещания не всегда выполняются.