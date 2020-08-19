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Оленченко: отношение Евросоюза к Белоруссии - цинизм в чистейшем виде

Экспертное мнение

Вчера премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что к пятнице, 21 августа, страны ЕС подготовят пакет санкций для Белоруссии, которые немедленно начнут действовать, чтобы "заставить режим Лукашенко уважать право белорусов на свободные выборы".

После такого громкого заявления возникает закономерный вопрос: чего это вдруг министры ЕС побросали проблемы собственных стран? Зачем им нужно такое открытое вмешательство в мутные внутренние дела Белоруссии?

Вот, что думает об этом старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Евросоюзом в 2009 году была запущена программа "Восточное партнерство". Она предполагает переориентацию 6-ти государств постсоветского пространства с членства в СНГ на Ассоциацию свободной торговли с Евросоюзом. Туда входят Украина, Беларусь, Молдова и республики Кавказа — Азербайджан, Армения, Грузия.

За 9 лет Евросоюзу удалось добиться "переориентации" в отношении Украины:

  • в результате Евросоюз получил серьезные экономические выгоды — представители ведущих стран Евросоюза приватизировали много предприятий в стране; сейчас стоит вопрос приватизации земель.

И примерно по такой же схеме Евросоюз действует по отношению к Молдове. Там не получилось у них.

Пришла очередь Белоруссии.

Это же удобно. В Евросоюзе экономический спад. А так можно прибрать к рукам автомобильную и металлургическую промышленность Белоруссии. Это серьезные деньги. Это "поможет" Евросоюзу. Я в кавычках.

  • ЕС стремится паразитировать на странах, которые включены в "Восточное партнерство".

Конечно, там много всякого неуклюжего и несогласованного. Тот же Макрон говорит, что Евросоюз должен объединиться, сплотиться вокруг Белоруссии. Если иронизировать, то можно спросить:

  • что больше ничего другого не осталось, вокруг чего может сплачиваться Евросоюз?

В Евросоюзе большие внутренние склоки, нехватка денег. Они будут занимать деньги на внешнем рынке, делить, а потом отдавать.

А тут такой лакомый кусочек. Население — 10 миллионов с устойчивым экономическим ростом. Года 2-3 можно кормиться, поиться и горя не знать.

Чистейшей воды цинизм. Никто же не беспокоится о том, как будет жить Белоруссия, как будет развиваться ее социальная политика. Лишь бы ЕС было хорошо.

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