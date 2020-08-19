Оленченко: отношение Евросоюза к Белоруссии - цинизм в чистейшем виде

Вчера премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что к пятнице, 21 августа, страны ЕС подготовят пакет санкций для Белоруссии, которые немедленно начнут действовать, чтобы "заставить режим Лукашенко уважать право белорусов на свободные выборы".
После такого громкого заявления возникает закономерный вопрос: чего это вдруг министры ЕС побросали проблемы собственных стран? Зачем им нужно такое открытое вмешательство в мутные внутренние дела Белоруссии?
Вот, что думает об этом старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
Евросоюзом в 2009 году была запущена программа "Восточное партнерство". Она предполагает переориентацию 6-ти государств постсоветского пространства с членства в СНГ на Ассоциацию свободной торговли с Евросоюзом. Туда входят Украина, Беларусь, Молдова и республики Кавказа — Азербайджан, Армения, Грузия.
За 9 лет Евросоюзу удалось добиться "переориентации" в отношении Украины:
И примерно по такой же схеме Евросоюз действует по отношению к Молдове. Там не получилось у них.
Пришла очередь Белоруссии.
Это же удобно. В Евросоюзе экономический спад. А так можно прибрать к рукам автомобильную и металлургическую промышленность Белоруссии. Это серьезные деньги. Это "поможет" Евросоюзу. Я в кавычках.
Конечно, там много всякого неуклюжего и несогласованного. Тот же Макрон говорит, что Евросоюз должен объединиться, сплотиться вокруг Белоруссии. Если иронизировать, то можно спросить:
В Евросоюзе большие внутренние склоки, нехватка денег. Они будут занимать деньги на внешнем рынке, делить, а потом отдавать.
А тут такой лакомый кусочек. Население — 10 миллионов с устойчивым экономическим ростом. Года 2-3 можно кормиться, поиться и горя не знать.
Чистейшей воды цинизм. Никто же не беспокоится о том, как будет жить Белоруссия, как будет развиваться ее социальная политика. Лишь бы ЕС было хорошо.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.