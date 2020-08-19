Экс-главврач ЦКБ о новом карантине: подождём сентября

Экс-главврач Кремлёвской больницы Александр Мясников прокомментировал появившиеся слухи о грядущем тотальном карантине в России.

Напомним, в интернете всё чаще появляется неподтвержденная фактами, впрочем, информация о том, что в стране планируется "полное закрытие всего с 20 сентября".

"Я уверен, что новой полной изоляции не будет", — говорит Мясников.

Своим мнением экс-доктор Управделами президента поделился в ТГ-канале:

Врач высказал уверенность в том, что новой полной самоизоляции в России не будет, поскольку для этого "медицинских показаний нет".