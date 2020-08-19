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Ждать или не ждать в августе выплат "на детей" до 16 лет

Экспертное мнение

Вчера в заголовках российских СМИ замелькали слова "выплаты на детей в августе" и "условия выплат".

Как оказалось, никакой определенности по этому вопросу пока нет:

  • Госдума кивает на президента, а Совфед рекомендует "подождать возвращения Мишустина" из поездки по ДФО.

С чего это вдруг согласие в товарищах пропало? Ранее — в начале августа — об этом говорилось как-то увереннее…

Будет вообще эта выплата или нет? Ведь кризис еще не отгремел и люди надеются на поддержку — в школу детей собирать надо…

На эти вопросы журналисту "Правды.Ру" ответил Ярослав Нилов, председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Август в разгаре. Здесь надо понимать, что Государственная Дума сейчас не работает, соответственно и решений не принимает.

Но для того, чтобы эти выплаты произвести, никакой закон не нужен. Ранее два раза дети до 16 лет получали по 10 тысяч, так как это решение принято президентом и реализовано правительством. И все это было урегулировано путем издания указа президента и будем издания нормативно-правовых актов правительства.

Поэтому в данном случае принятие никакого закона не требуется. Для этого необходимо, чтобы было принято консолидированное решение федеральной властью, изысканы соответствующие средства, потому что потребуются дополнительные расходы из федерального бюджета.

И в этом случае семьи, если такое решение будет принято, тогда смогут получить данное пособие.

Я, конечно, "за", чтобы такое решение было принято. И неоднократно общественные организации, депутаты разные уровней, общественные деятели эту тему поднимали. Очевидно, что запрос на это есть:

  • Собрать ребенка в школу — удовольствие затратное.
  • Разгар летних каникул — тоже дополнительные расходы.

Поэтому, конечно, абсолютно большинство семей в этих деньгах нуждаются.

При этом обращаю внимание, что ранее эти выплаты направлялись всем, кто подал заявку без исключения. Такой возможностью могли воспользоваться и дети из богатых семей, включая семьи олигархов, и дети из неблагополучных семей.

Я считаю, что нам в дальнейшем надо на это внимательно посмотреть и все-таки оказывать помощь чаще и больше тем, кто в ней действительно нуждается.

Знаю, что некоторые добровольно отказались от этой выплаты. И сэкономленные средства еще будут. Время есть для того, чтобы этими деньгами воспользоваться. Но если они останутся, считаю, что эти средства должны быть потрачены целевым образом на оказание дополнительных мер в поддержке нуждающихся.

Но еще раз повторяю, что это решение должно быть принято на федеральном уровне. В правительстве, прежде всего, в Минфине должны быть изысканы такие средства и такое решение в дальнейшем могло бы быть либо принято, либо отложено.

Уже вторая половина августа. Когда они будут принимать это решения и как-то его утверждать?

Это вопрос к правительству, к администрации президента. Я не уполномочен на такие вопросы отвечать. Очевидно, что в обществе назрела потребность в получении выплат.

Их пообещали людям. Они на них рассчитывают. А тут еще только ожидается принятие решения…

Я лично слышал исключительно на уровне предложений. Но чтобы прозвучало конкретное обещание, что это будет реализовано — я такого не слышал. Да, это обсуждалось, предложения звучали, пожелания звучали. Но чтобы ответственные должностные лица сказали "да, это решение будет принято, есть поручение", я лично такого не слышал.

Но с учетом этой дискуссии, с учетом имеющихся потребностей исключать, что такое решение будет принято, нельзя. Надо надеется, что все-таки средства будут изысканы. И помощь дойдет до тех, кому это нужно.

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