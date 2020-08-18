Гуру инвестиций рекомендует вкладываться в Дальний Восток и Сибирь

Российский рынок предлагает множество инвестиционных возможностей в период экономической неопределенности. Особенно привлекательны для вложения капиталов российский внутренний туризм и экономика Дальнего Востока.

Так считает признанный "гений инвестиций" Джим Роджерс, основатель квантового фонда, который в течение первых десяти лет с момента создания вышел на окупаемость 4.200 %.

По словам Роджерса, многие области мировой экономики серьезно пострадали во время пандемии, особенно транспортные компании и туристический сектор. Он инвестировал в акции авиакомпаний и ряда других отраслей, пострадавших от кризиса.

Американский бизнесмен заявил, что активно ищет инвестиционные возможности в России и видит большой потенциал в регионах Дальнего Востока и Сибири, потому что там "происходят какие-то захватывающие вещи".

Он упомянул, в частности, Владивосток, где много инвестируется в инфраструктуру, дороги и университеты. Роджерс подчеркнул: