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Высылкой российских дипломатов Словакия показывает Западу: я своя

Экспертное мнение

Вчера стало известно, что правительство Словении объявило персонами нон-грата троих российских дипломатов и дало им срок до конца недели, чтобы покинуть страну.

Напомним, как рассказывала "Правда.Ру", сотрудников посольства обвинили в махинациях с визами из-за чего, якобы, в Германию смогли попасть убийцы грузина Зелимхана Хангошвили.

С чего бы вдруг? Год прошел… И вообще — причем тут Словакия? Зачем ей сейчас все это?

Корреспонденту "Правды.Ру" об этом рассказал Владимир Брутер, эксперт в Международном институте гуманитарно-политических исследований.

В Словакии пришло к власти правое правительство впервые за многие годы, и теперь хочет показать подлинным хозяевам западной жизни, что оно свое буржуинское. Вот и разделяют теперь все те фобии и все те недосказанности, которые есть у Запада по отношению к России.

Они торопятся это сделать и показать, что совершенно конкретное место занимают в этой системе и готовы действовать так, как "наверху решат".

Они будут присоединяться ко всем антироссийским мероприятиям, в отличие от предыдущего правительства, которое по этому поводу сохраняло серьезные сомнения и определенный нейтралитет.

Вот сейчас как бы они пытаются разорвать свою политическую практику с той, которая была при правительстве Пеллегрини.

Мы тоже будем, как всегда "зеркально", дипломатов высылать? И все?

Да, конечно. Словацких дипломатов обязательно вышлют. Вопрос в том, что, на мой взгляд, такой ответ не является правильным, потому что он только говорит о том, что Россия будет реагировать осторожно.

Россия должна наказывать такие страны как Словакия, иначе они будут продолжать свою практику. В этом, на мой взгляд, нет никакого смысла. Поэтому пока Россия будет реагировать осторожно и адекватно, никакого толка не будет.

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