Выдача россиян Украине стала бы политической смертью для Лукашенко

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Александр Лукашенко сказал, что готов выдать Киеву россиян, задержанных в Белоруссии.

Зачем белорусскому президенту такой демонстративный демарш против России? И что может (и будет) в ответ делать наше правительство?

Эти вопросы журналист "Правды.Ру" адресовал Виктору Водолацкому, первому зампреду комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками:

- То, что не Украина, а кураторы Украины и часть политиков страны пытаются и будут пытаться всеми силами и способами втянуть руководство Белоруссии в антироссийскую коалицию, это давно уже известно.

За этим Порошенко и летал в Белоруссию и определённые преференции передавал от западных кураторов Лукашенко, сегодня Зеленский и его кураторы продолжают эту работу.

Поэтому заявление, сделанное в программе Гордона о том, что Лукашенко готов передать граждан России украинской стороне… Я не думаю, что это произойдёт, потому что у Александра Григорьевича всё-таки голова на плечах есть, и он понимает, чем это чревато.

Если граждане России будут отданы Украине, там их будут ожидать различные издевательства и — не исключено — пытки, для того, чтобы они делали какие-то несуразные заявления или признания в том, чего они не делали. Вряд ли Лукашенко на это пойдёт, ведь он прекрасно понимает, таким поступком как политик он умножит себя на ноль — станет нерукопожатным для многих стран, в первую очередь для стран СНГ.

И, естественно, России придётся пересматривать всю свою политику в отношении данного гражданина — не в отношении Белоруссии и белорусского народа, а в отношении того человека, который по-предательски отнёсся бы к нашему союзному договору, к нашим модельным законам, которые существуют в России и Белоруссии, по которым мы живём.

Я думаю, что после 9 августа всё восстановится на круги своя и истерия в Белоруссии закончится, а граждане России будут отпущены домой или поедут дальше в рамках выполнения своего контракта в третью страну.