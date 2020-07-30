В среду сразу два крупных американских СМИ обвинили Россию в дезинформации о пандемии (подробнее — здесь).

Юрий Рогулев, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук, уверен, — дело в этой истории вовсе не в России, а в дующих в самой Америке ветрах.

Здесь следует учесть, во-первых, что это за издание. New York Times давно ведет борьбу с Россией. New York Times был одним из основных изданий с 1916 года, где тема российского вмешательства была поставлена. И они тему муссируют. Они ищут новые свидетельства, новые подходы, новые публикации, новую информацию. Периодически это делают.

Так что для New York Times это уже часть ежедневной работы — искать "российский след". Почему? Сейчас потому, что их не устраивает президент, и они приняли за аксиому, что он занял свой пост благодаря вмешательству России.