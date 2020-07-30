Мнение: протестующие в Киеве ждут своего часа - осени

Сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко после объявления перемирия на Донбассе предъявили действующему главе государства ультиматум.

И пригрозили, если он не исполнит их требования, начать "защищать страну любым способом".

Означает ли это, что Порошенко готов начать новый госпереворот?

Своим мнением об этом с журналистом "Правды.Ру" поделился Константин Бондаренко, политолог, историк, председатель правления Института украинской политики и фонда "Украинская политика":

- На самом деле в данной ситуации Пётр Порошенко понимает, что любой госпереворот должен быть еще и санкционирован извне. Украина не настолько субъектное и самостоятельное государство, чтобы позволить себе государственные перевороты несанкционированные. Это первый момент.

Второе. Понятное дело, что Порошенко в данной ситуации не столько делает ставку на государственный переворот, как на раскачивание ситуации и на защиту своих интересов. Он боится, что против него будут возбуждены серьёзные уголовные дела вплоть до госизмены.

Соответственно, он сейчас выводит людей по любому поводу на улицы, лишь бы только каким-то образом избежать или отсрочить повышенный интерес к себе самому, создать переговорную площадку и принудить к переговорам.

Что же касается уличных акций, сейчас Пётр Алексеевич демонстративно самоустранился — он уехал отдыхать. Его партия вышла. Но формально не "Европейская солидарность" была организатором этих акций. Формально это был некий комитет по недопущению капитуляции. То есть целый ряд сателлитных по отношению к Порошенко структур, общественных организаций, мелких партий и прочих, которые взяли всё на себя.

Хотя мы все чудесно понимаем, что реальным вдохновителем всех этих акций является сам Порошенко.

Лето — это не период для каких-либо революционных действий. Последняя революция, которая происходила летом, состоялась в июле 1830 года во Франции. После этого всё-таки используется для протестных акций другое время — осень, весна — период обострения психических заболеваний. Так что пока это, скорее, такая подготовка к осени.