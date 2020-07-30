Писатель Стариков: Украина живет по сценарию из песни Высоцкого

Недовольство Украины парадом в Севастополе в Дени ВМФ России, поданная ею по этому поводу жалоба в ООН — все это наводит на мысль, что Киеву совершенно важен не результат этих жалоб, а исключительно сам процесс.

Так считает писатель и политолог Николай Стариков.

"Власти Украины ведут себя в точности, как герои известной песни Владимира Высоцкого про сумасшедший дом. Помните: "… если вы не отзоветесь, мы напишем в "Спортлото", — говорит писатель.

При этом он абсолютно уверен, что никакой практической пользы все эти многочисленные обращения в ООН и ноты протеста, направляемые России не принесут.

К слову, напомним, последнюю ноту, присланную Киевом как раз-таки по поводу парада в Севастополе, МИД России вообще вернул без рассмотрения.

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