Недовольство Украины парадом в Севастополе в Дени ВМФ России, поданная ею по этому поводу жалоба в ООН — все это наводит на мысль, что Киеву совершенно важен не результат этих жалоб, а исключительно сам процесс.
Так считает писатель и политолог Николай Стариков.
"Власти Украины ведут себя в точности, как герои известной песни Владимира Высоцкого про сумасшедший дом. Помните: "… если вы не отзоветесь, мы напишем в "Спортлото", — говорит писатель.
При этом он абсолютно уверен, что никакой практической пользы все эти многочисленные обращения в ООН и ноты протеста, направляемые России не принесут.
К слову, напомним, последнюю ноту, присланную Киевом как раз-таки по поводу парада в Севастополе, МИД России вообще вернул без рассмотрения.
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