Эксперт-экономист: доллар пошатнётся, но окончательно не рухнет

Ведущий биржевой брокер и экономический комментатор Питер Шифф предсказал крах доллара США и замену его золотом.

Насколько оправдан прогноз?

Своим мнением по этому вопросу с журналистом "Правды.Ру" поделилась Татьяна Абанкина, директор Центра прикладных экономических исследований в Высшей школе экономики:

- Я думаю, что разговоры про крах доллара сильно преувеличены. Конечно, определённая неустойчивость сейчас на рынках есть. Это бесспорно. И ориентация со стороны государства, крупных рыночных брокеров на то, чтобы часть (я подчеркиваю, только часть) переводить из валютных долларовых, прежде всего, резервов в золотые и другие металлы — тоже имеет место быть. Все страны, как мне кажется, все крупные игроки ищут здесь определённого баланса между драгметаллами и долларом.

Но о том, что просто в одночасье произойдет крах долларовой системы и возврат к золотому стандарту, мне кажется, выглядит фантастически.

В реальной экономике так не бывает. Слишком много связано и в банковской системе, и в системах экономик многих стран, и в международных, и финансовых организациях именно с системой, завязанной на доллар. Поэтому в одночасье ничего такого не произойдет.

Но поиск определенного баланса и усиление позиций золота, и драгоценных металлов, конечно, будет. Может быть, сейчас процесс пойдет более интенсивно, чем в предыдущие пять лет.