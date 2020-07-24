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Закрытие консульства КНР в США укладывается в логику конфронтации

Экспертное мнение

"Правда.Ру" рассказала о том, что США буквально выгнали из Хьюстона китайских дипломатов, закрыв там диппредставительство КНР.

Как объяснить такой шаг администрации Трампа? Есть ли в нем вообще логика? Отношения между странами и так очень сложные (или откровенно плохие?), а теперь еще и дипломатический скандал, сразу против очередного "шпионского"…

Ситуацию прокомментировал в эксклюзивном интервью журналисту "Правды.Ру" кандидат политических наук Александр Бедрицкий, директор Таврического информационно-аналитического центра:

 - Логика везде есть. И здесь тоже. Причем такая же, как, например, была, когда американцы закрывали наше консульство в Сан-Франциско и высылали дипломатов из посольства в Вашингтоне. Это логика конфронтации. Тем более, что Трамп последовательно выдерживает антикитайскую линию.

И такие шаги, во-первых, находятся в соответствии с внешнеполитической линией Трампа на ограничение роли Китая. Кстати, она очень сильно пересекается с планами по реиндустриализации самих Соединенных Штатов, соответственно, на отказ или ограничение импорта из Китая.

Во-вторых, достаточно четко прослеживается связь между китайским лобби и Байденом, основным соперником Трампа на предстоящих выборах.

Что касается самого сделанного шага, то это из разряда расширения существующих ограничений. Такая кампания, направленная против высокотехнологичных фирм — Huawei, например, в Британии и в Соединенных Штатах — это попытка политическими методами решать вопросы с экономическими конкурентами.

Примерно то же самое вокруг "Северного потока-2", когда принимаются санкции против европейских стран, участвующих в проекте. Уже не против России, а против европейских стран. Политика с экономикой очень тесно переплетаются.

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