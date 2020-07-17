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Провокациями на грузинской границе рулит оппозиционер Саакашвили

Экспертное мнение

В четверг, 16 июля, МИД РФ выразил обеспокоенность тем фактом, что участились случаи провокаций на российско-грузинской границе.

К чему бы это? Своим видением проблемы с корреспондентом "Правды.Ру" поделился генеральный секретарь Всемирного конгресса народов Грузии, президент Фонда единения русского и грузинского народов Владимир Хомерики

— Как бы это печально ни было, провокации действительно есть. Они, может быть, и участились. Они были и до этого. Я не могу не согласиться с МИДом России.

К огромному сожалению, да, в Грузии есть горячие головы, которые пытаются устраивать провокации. Может быть, и заказные, чтобы обострять ситуацию. И в дальнейшем грузинская оппозиция, которую реально возглавляет Михаил Саакашвили — "Национальное движение Грузии" — будет руками своих сателлитов дестабилизировать ситуацию в Грузии и вокруг нее, чтобы сваливать всю вину на действующую власть.

Оппозиция Грузии так рвется к власти

Эти участившиеся случаи на границе говорят, конечно, о приближении выборов, которые они (оппозиция) хотят использовать и обвинить действующие власти в том, они ничего не могут сделать с Россией, "бесчинствующей в отношении граждан Грузии".

  • Я могу совершенно открыто и объективно заявить: есть определенная часть населения, которая готова за две копейки во всем этом участвовать.

Понятно, что так или иначе, сегодня есть граница и надо соблюдать условия, правильно было сказано, надо активизировать переговоры именно по этим случаям между Грузией и так называемыми непризнанными ими территориями — Абхазией и Южной Осетией.

Я считаю, что просто власти Грузии (не хочу оправдывать) не способны провести с ними переговоры, чтобы прекратить провокации. Ведь Осетия тоже заинтересована в том, чтобы не позволить Грузии сближаться с Россией, чтобы отношения оставались обостренными. Шкурный такой интерес.

Но еще раз подчеркну, я считаю, что провокации, которые идут, к сожалению, с грузинской стороны, с теми безмозглыми юнцами и теми провокаторами, которых подкупает так называемая грузинская оппозиция национального движения, дестабилизируют ситуацию, стараются напрячь ее еще больше.

Вы знаете, что еще хуже? Они делают это открыто. Посмотрите на бесчинства, которые творятся на грузинских телеканалах, которыми владеют как раз оппозиционные партии, — это и Главный канал Грузии, и Первый канал Грузии. Я сейчас и про того подонка, который ругался с экранов грузинского телевизора.

  • Все же в мире — у кого голова есть — понимают: российским солдатам лично нет никакого интереса в такой напряженности.

Но пока у грузинского правительства не хватит воли и силы унять Саакашвили с его движением, ничего не изменится. Хорошо одно: на крупный и открытый конфликт они не пойдут.

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