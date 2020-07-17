Вечером 15 июля, как рассказывала "Правда.Ру", в Москве прошла акция, участники которой требовали отменить итоги голосования по поправкам в Конституцию.
Только почему-то участники оказались против лишь одной конкретной поправки — той, что про "обнуление президента".
И сразу стало непонятно: люди ли запутались в том, зачем пришли, или цель была просто пошуметь? И чего на самом деле хотели организаторы?
На вопросы корреспондента "Правды.Ру" ответил Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации.
- У меня, к сожалению, плохие в связи с этим событием предчувствия. В том смысле, что ребята окончательно "ушли на заказ", что называется.
Акция носила явно протокольный характер — отчеты перед кураторами, видимо, за потраченные средства. У меня такое послевкусие осталось. Почему, я объясню.
Протестующие вели себя модельно. Часть была просто любопытствующими, а часть — откровенными провокаторами, которые очень стремились, чтобы их "приняли", в смысле — задержали. Потому что протокол задержания служит хорошим, как в бухгалтерии говорят, бланком строгой отчетности, позволяющим получить в кассе деньги.
Происходящее было настолько цинично-откровенным, что я не вижу здесь политики вообще никакой.
В этой связи протестующие мне напоминают такую суперлайтверсию боевиков на Северном Кавказе, которые точно так же делали видеоотчеты и отсылали их в Саудовскую Аравию для того, чтобы им выделяли в дальнейшем гранты на их незаконную деятельность.
Я очень боюсь и опасаюсь, что эти ребята дойдут до такого же. Когда кураторам понадобится кровь, они легко бросят в мясорубку "полезных" идиотов.
- Тут гадать не приходится. Потому что заказчиком выступали структуры Михаила Борисовича Ходорковского, который в свою очередь находится под жестким контролем британских и американских спецслужб. Поэтому здесь к гадалке не ходи. Тут кураторы как раз совершенно понятны.
- Он всегда тлел. Мы же внимательно следим за этим.
- Это тоже ожидаемая акция, потому что когда нечего сказать, начинаешь исходить на эмоции. А это именно та негативная эмоция, которую пытаются использовать против верховной власти. Это лишь подчеркивает, что нечего сказать.
P.S. Отметим, что в своей оценке происходивших в Москве событий Мухин не одинок: несерьезность и откровенное позерство участников отмечали и другие эксперты:
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.