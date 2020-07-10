Бывший депутат Верховной Рады Украины вчера — уже не в первый раз — попытался привлечь внимание общественности к биолабораториям Соединенных Штатов, которые работают в режиме строжайшей секретности.
- Что это за биолаборатории такие ужасные и почему США их не строят на собственной территории? И то, что уже тема поднимается не первый раз, имеет под собой что-то реально страшное или это очередная теория заговора?
На вопросы корреспондента "Правды.Ру" ответил микробиолог Игорь Никулин, эксперт по химическому и биологическому оружию, участник комиссии по разоружению в Республике Ирак, в прошлом советник Кофи Аннана и член комиссии ООН по биологическому оружию
- Объекты, о которых идет речь, действительно представляют большую угрозу, в том числе, и нашей стране. Потому что:
Это, по сути дела, частные лаборатории, но имеющие дипломатический статус.
Чем они там занимаются по большому счету, не знает даже Дональд Трамп.
Это частные подрядчики Пентагона. Может быть, они делают что-то нужное для Пентагона, могут они делать и совсем что-то нужное только для них.
Поэтому, конечно, я считаю, что любая нормальная страна такие объекты на своей территории терпеть не должна.
Взять хотя бы Индонезию. Они, например, закрыли подобные лаборатории после того, как были вспышки того же свиного гриппа у них. Соединенные Штаты отказались делиться с Министерством здравоохранения Индонезии результатом своих исследований, в частности, птичьего и свиного гриппа. И все — закрыли и забыли.
Поэтому я считаю, что если когда-нибудь на Украине появится национально-ориентированная власть, она первым делом должна избавиться от этих лабораторий. Хотя бы потому, что случаев вспышек различных заболеваний у них уже десятки:
Так что на самом деле Украина — это "биологическая бомба" для всех окружающих ее стран:
- Можно ли говорить о том, что какие-то утечки есть из этих лабораторий, что там ставятся опыты, проводятся опасные эксперименты, испытания?
- Безусловно. Там ставятся эксперименты по новым патогенам и испытывают их на конкретном генофонде — на людях, животных, растениях.
- Поэтому США воздерживаются от строительства таких лабораторий на своей территории, а стараются их разместить в других странах?
- Да, на чужой территории. Причем желательно в тех странах, где есть какие-то наработки по биологическим программам. Они используют советские штаммы, созданные в Советском Союзе или полученные в то время так или иначе.
Они пытаются использовать наши наработки против нас. И в этом, конечно, есть очень большая проблема.
По сведениям той же Юлии Тимошенко — она недавно об этом заявила — за прошлый год от различных инфекционных болезней на Украине погибло больше 200 тысяч человек. И это, конечно, колоссальная цифра.
Но иначе и быть не могло бы. Они (украинцы) ликвидировали свой Санэпиднадзор, то есть количество эпидемий после появления этих лабораторий выросло в десятки раз. А, по сути дела, бороться с ними некому.
- Какая-то связь между возросшим количеством эпидемии на Украине с возникновением этих лабораторий прослеживается?
- Безусловно. Потому что там у них еще при прежнем руководстве страны, при Януковиче, было создано несколько правительственных комиссий. И, в принципе, он (Янукович) собирался их (американские лаборатории) закрыть, потому что обнаружились факты крайне негативные.
Допустим, из лаборатории в Виннице вентиляция вела в детские дошкольные учреждения, в детские сады. И там была вспышка, заразилось порядка 400 детей.
Украина для них как полигон для испытания своих новейших разработок биологического оружия.
Причем это даже не официальные структуры Вашингтона, а это частные подрядчики. А потом они же продадут Украине вакцину от новых заболеваний, которые на них же проверили бесплатно. Там сплошная выгода, сплошная экономия.
Поэтому две страны, Украина и Грузия, в этом плане идеальные союзники для Вашингтона.
Сейчас новый генеральный секретарь ООН Гутерриш уже заявил о том, что нужно подписывать, добиваться, чтобы был международный протокол по контролю за таким родом исследований. Потому что случай с COVID-19 явно показал, что без этого наша цивилизация может не выжить. Потому что чем они занимаются эти частные корпорации, не знает никто.
- Кому-то кажется, что это выдумки, а существует ли на самом деле опасность?
- Какие выдумки? Достаточно посмотреть официальную статистику, что в десятки раз на Украине количество инфицированных выросло, что постоянно оттуда приходят новые заболевания:
У них очень серьезно. Повторю, Украина — это "биологическая бомба" для всей Европы, в том числе и для нас.
На Украине разгорается очередной скандал, связанный с внешним управлением страной со стороны США.