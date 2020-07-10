Микробиолог: США сделали из Украины "биологическую бомбу" для Европы

Бывший депутат Верховной Рады Украины вчера — уже не в первый раз — попытался привлечь внимание общественности к биолабораториям Соединенных Штатов, которые работают в режиме строжайшей секретности.

- Что это за биолаборатории такие ужасные и почему США их не строят на собственной территории? И то, что уже тема поднимается не первый раз, имеет под собой что-то реально страшное или это очередная теория заговора?

На вопросы корреспондента "Правды.Ру" ответил микробиолог Игорь Никулин, эксперт по химическому и биологическому оружию, участник комиссии по разоружению в Республике Ирак, в прошлом советник Кофи Аннана и член комиссии ООН по биологическому оружию

- Объекты, о которых идет речь, действительно представляют большую угрозу, в том числе, и нашей стране. Потому что:

во-первых, украинская сторона туда даже зайти право не имеет по условиям договора между Министерством здравоохранения Украины и Министерством обороны США;

во-вторых, там есть пункт о конфиденциальности — по нему Украина не имеет право не только туда заходить, но даже разглашать имеющуюся у нее по этому вопросу информацию.

Это, по сути дела, частные лаборатории, но имеющие дипломатический статус.

Чем они там занимаются по большому счету, не знает даже Дональд Трамп.

Это частные подрядчики Пентагона. Может быть, они делают что-то нужное для Пентагона, могут они делать и совсем что-то нужное только для них.

Поэтому, конечно, я считаю, что любая нормальная страна такие объекты на своей территории терпеть не должна.

Взять хотя бы Индонезию. Они, например, закрыли подобные лаборатории после того, как были вспышки того же свиного гриппа у них. Соединенные Штаты отказались делиться с Министерством здравоохранения Индонезии результатом своих исследований, в частности, птичьего и свиного гриппа. И все — закрыли и забыли.

Поэтому я считаю, что если когда-нибудь на Украине появится национально-ориентированная власть, она первым делом должна избавиться от этих лабораторий. Хотя бы потому, что случаев вспышек различных заболеваний у них уже десятки:

были и атипичная пневмония, и корь, и краснуха, и ботулизм, и бешенство, и различные кишечные инфекции, и африканская чума свиней.

Так что на самом деле Украина — это "биологическая бомба" для всех окружающих ее стран:

для России, Белоруссии, Польши, Венгрии, Румынии, Приднестровья и прочих стран Евросоюза, в которые она так активно рвется.

- Можно ли говорить о том, что какие-то утечки есть из этих лабораторий, что там ставятся опыты, проводятся опасные эксперименты, испытания?

- Безусловно. Там ставятся эксперименты по новым патогенам и испытывают их на конкретном генофонде — на людях, животных, растениях.

- Поэтому США воздерживаются от строительства таких лабораторий на своей территории, а стараются их разместить в других странах?

- Да, на чужой территории. Причем желательно в тех странах, где есть какие-то наработки по биологическим программам. Они используют советские штаммы, созданные в Советском Союзе или полученные в то время так или иначе.

Они пытаются использовать наши наработки против нас. И в этом, конечно, есть очень большая проблема.

По сведениям той же Юлии Тимошенко — она недавно об этом заявила — за прошлый год от различных инфекционных болезней на Украине погибло больше 200 тысяч человек. И это, конечно, колоссальная цифра.

Но иначе и быть не могло бы. Они (украинцы) ликвидировали свой Санэпиднадзор, то есть количество эпидемий после появления этих лабораторий выросло в десятки раз. А, по сути дела, бороться с ними некому.

- Какая-то связь между возросшим количеством эпидемии на Украине с возникновением этих лабораторий прослеживается?

- Безусловно. Потому что там у них еще при прежнем руководстве страны, при Януковиче, было создано несколько правительственных комиссий. И, в принципе, он (Янукович) собирался их (американские лаборатории) закрыть, потому что обнаружились факты крайне негативные.

Допустим, из лаборатории в Виннице вентиляция вела в детские дошкольные учреждения, в детские сады. И там была вспышка, заразилось порядка 400 детей. Украина для них как полигон для испытания своих новейших разработок биологического оружия.

Причем это даже не официальные структуры Вашингтона, а это частные подрядчики. А потом они же продадут Украине вакцину от новых заболеваний, которые на них же проверили бесплатно. Там сплошная выгода, сплошная экономия.

Потому что запустить один новый препарат — это примерно 10 лет нужно его испытывать и потратить порядка миллиарда долларов. А тут это все фактически бесплатно.

Поэтому две страны, Украина и Грузия, в этом плане идеальные союзники для Вашингтона.

В Грузии погибло 100 человек — никакого международного расследования не было.

Сейчас новый генеральный секретарь ООН Гутерриш уже заявил о том, что нужно подписывать, добиваться, чтобы был международный протокол по контролю за таким родом исследований. Потому что случай с COVID-19 явно показал, что без этого наша цивилизация может не выжить. Потому что чем они занимаются эти частные корпорации, не знает никто.

- Кому-то кажется, что это выдумки, а существует ли на самом деле опасность?

- Какие выдумки? Достаточно посмотреть официальную статистику, что в десятки раз на Украине количество инфицированных выросло, что постоянно оттуда приходят новые заболевания:

то атипичная пневмония, то корь, то краснуха, то африканская чума свиней.

У них очень серьезно. Повторю, Украина — это "биологическая бомба" для всей Европы, в том числе и для нас.