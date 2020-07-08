Во вторник, 7 июля, стало известно, что покинувшая Евросоюз Великобритания приняла решение вести свой собственный санкционный "список Магницкого" и одними из первых его фигурантов стали руководители российского следственного комитета.
Своим мнением с "Правдой.Ру" поделился директор Центра европейской информации и глава информационного офиса Совета Европы в РФ Николай Топорнин.
- Я здесь каких-то особых проблем не вижу. Потому что у нас сейчас чиновникам по закону нельзя никуда выезжать, счетов не надо за границей держать, никаких акций нельзя совершать.
В этом плане, наверное, англичане помогают Бастрыкину, чтобы он не нарушал российское законодательство. Чтоб даже соблазна не было.
По большому счету, что добавляется к тем ограничениям, которые и без них есть в российском законодательстве? Ничего не добавляется.
- Выглядит некрасиво в политическом, дипломатическом планах.
- Да, согласен. Просто Британия сейчас, как вы правильно заметили, вышла из Европейского союза с 1 февраля, находится в процессе переговоров, как они дальше будут существовать. Они сейчас начинают пытаться найти свое место в современной системе координат в международном мире.
И Великобритания решила стать таким вроде независимым форпостом демократии в Европе. И стремится как бы застолбить это место.
К слову, британцы, откровенно говоря, не поддерживают многие действия Трампа во внешней политике, считают, что он увлекается какими-то санкционными, экономическими, таможенными делами, но не занимается сферой защиты прав человека.
При этом она понимает, что не сможет склонить Европейский Союз к каким-то действиям, не сможет оказать влияния на США. Но очень хочет выглядеть "по-взрослому".
- Отсюда и "собственный список"?
- Да. И неважно в таком контексте, что какого-то реального воздействия на какие-то физические лица (я вам уже показал на примере Бастрыкина), это не окажет.
- Британия этим актом подчеркивает, что она сейчас выдвигается в виде такого независимого правозащитного государства, которое будет отслеживать соблюдение прав человека во всем мире, подавать пример другим странам следовать за собой.
Она в этот список внесла два десятка лиц из Саудовской Аравии, которые причастны к известному делу Хашогги. И порядка 25 россиян.
А куда еще идти за примерами нарушения прав человека? Это, естественно, Россия, это теперь Саудовская Аравия. Потом наверняка они Турцию туда включат, Северную Корею, Венесуэлу — я практически уверен. То есть этот список будет расширяться.
Если британцы кого-то включат в венесуэльский список, реакция мирового сообщества будет малозаметная, потому что многие государства ввели санкции против венесуэльских лидеров, в частности Мадуро и его компаньонов. Никакого резонанса нет и не будет.
А когда звучит фамилия главы Следственного комитета России, это уже резонансное событие. Саудовская Аравия — тоже приближенная к королю и принцам. Это тоже в арабском мире значимое событие.
- Имя Бастрыкина звучит громко…
- На Западе, конечно, никто Бастрыкина не знает. Давайте будем говорить откровенно. Он у нас не такой известный деятель.
- Председатель Следственного комитета как-никак…
- И что из этого? Председатель Следственного комитета — это не политическая должность. Это должность, назначаемая президентом. Сегодня Бастрыкин, завтра — Попов, послезавтра — Иванов.
Это не политическая фигура все-таки, давайте скажем откровенно. Это чиновник высокого ранга в системе правоохранительных органов.
Отношения с Британией у нас плохие, они практически находятся на дне:
Это удобное время, когда санкции толку никакого не имеют, практического эффекта не дадут.
Но зато они производят некий резонанс, создают определенную волну.
Британия хочет, как я уже сказал, получить свое место под солнцем:
Вот и придумали, как привлечь к себе внимание. Ради бога! Мы и так знаем, что британское руководство к нам относится сугубо негативно, видит в нас не партнера, а соперника, с которым нужно бороться.
Такая позиция. На мой взгляд, она не очень конструктивная.
- С другой стороны, о каком конструктиве можно говорить в отношениях между Россией и Великобританией?
Думаю, вообще можно посла оттуда убрать, сократить наше посольство раза в два. Там очень много сотрудников работает. Расходы огромные, которые совершенно не обеспечиваются какими-то взаимодействиями во внешнем контуре.
К сожалению, сейчас такое время наступило. Что сделаешь? Такая ситуация. Видимо, нам тоже надо как-то реагировать и иметь это в виду.
Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.