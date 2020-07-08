Своим "списком Магницкого" Британия застолбила место под солнцем

Во вторник, 7 июля, стало известно, что покинувшая Евросоюз Великобритания приняла решение вести свой собственный санкционный "список Магницкого" и одними из первых его фигурантов стали руководители российского следственного комитета.

Что по этому поводу думают в России?

Своим мнением с "Правдой.Ру" поделился директор Центра европейской информации и глава информационного офиса Совета Европы в РФ Николай Топорнин.

Никаких проблем, а даже наоборот

- Я здесь каких-то особых проблем не вижу. Потому что у нас сейчас чиновникам по закону нельзя никуда выезжать, счетов не надо за границей держать, никаких акций нельзя совершать.

В этом плане, наверное, англичане помогают Бастрыкину, чтобы он не нарушал российское законодательство. Чтоб даже соблазна не было.

Нельзя держать счета за рубежом? — Нельзя.

Нельзя какие-то операции совершать как госслужащему? — Нельзя.

Гражданство нельзя ему иметь британское? — Нельзя.

По большому счету, что добавляется к тем ограничениям, которые и без них есть в российском законодательстве? Ничего не добавляется.

- Выглядит некрасиво в политическом, дипломатическом планах.

- Да, согласен. Просто Британия сейчас, как вы правильно заметили, вышла из Европейского союза с 1 февраля, находится в процессе переговоров, как они дальше будут существовать. Они сейчас начинают пытаться найти свое место в современной системе координат в международном мире.

И Великобритания решила стать таким вроде независимым форпостом демократии в Европе. И стремится как бы застолбить это место.

Она считает, что в сфере защиты прав человека Европейский союз делает недостаточно, США вообще ушли куда-то в непонятное космическое блуждание с Трампом.

К слову, британцы, откровенно говоря, не поддерживают многие действия Трампа во внешней политике, считают, что он увлекается какими-то санкционными, экономическими, таможенными делами, но не занимается сферой защиты прав человека.

Британия хочет себя просто позиционировать в этой новой системе координат как государство, которое является форпостом защиты прав человека во всем мире.

При этом она понимает, что не сможет склонить Европейский Союз к каким-то действиям, не сможет оказать влияния на США. Но очень хочет выглядеть "по-взрослому".

- Отсюда и "собственный список"?

- Да. И неважно в таком контексте, что какого-то реального воздействия на какие-то физические лица (я вам уже показал на примере Бастрыкина), это не окажет.

Просто задекларировали позицию

- Британия этим актом подчеркивает, что она сейчас выдвигается в виде такого независимого правозащитного государства, которое будет отслеживать соблюдение прав человека во всем мире, подавать пример другим странам следовать за собой.

Она в этот список внесла два десятка лиц из Саудовской Аравии, которые причастны к известному делу Хашогги. И порядка 25 россиян.

А куда еще идти за примерами нарушения прав человека? Это, естественно, Россия, это теперь Саудовская Аравия. Потом наверняка они Турцию туда включат, Северную Корею, Венесуэлу — я практически уверен. То есть этот список будет расширяться.

Если британцы кого-то включат в венесуэльский список, реакция мирового сообщества будет малозаметная, потому что многие государства ввели санкции против венесуэльских лидеров, в частности Мадуро и его компаньонов. Никакого резонанса нет и не будет.

А когда звучит фамилия главы Следственного комитета России, это уже резонансное событие. Саудовская Аравия — тоже приближенная к королю и принцам. Это тоже в арабском мире значимое событие.

Британия решила пойти ферзем, если так можно выразиться. Зачем размениваться на пешки? Давайте сразу бабахнем по известным деятелям государств, во всяком случае, первой двадцатки и Саудовской Аравии, и Российской Федерации.

- Имя Бастрыкина звучит громко…

- На Западе, конечно, никто Бастрыкина не знает. Давайте будем говорить откровенно. Он у нас не такой известный деятель.

- Председатель Следственного комитета как-никак…

- И что из этого? Председатель Следственного комитета — это не политическая должность. Это должность, назначаемая президентом. Сегодня Бастрыкин, завтра — Попов, послезавтра — Иванов.

Это не политическая фигура все-таки, давайте скажем откровенно. Это чиновник высокого ранга в системе правоохранительных органов.

Это со стороны Британии, наверное, просто вызов. Наши уже отреагировали: и МИД отреагировал, и наше посольство в Британии заявило протест. Все необходимое мы сделали. Больше мы ничего сделать не можем.

Отношения с Британией у нас плохие, они практически находятся на дне:

Торгово-экономический оборот тоже невесть какой большой.

Сейчас все гуманитарные проекты заморожены в связи с пандемией, никто никуда не едет, границы закрыты.

Это удобное время, когда санкции толку никакого не имеют, практического эффекта не дадут.

Но зато они производят некий резонанс, создают определенную волну.

Британия хочет, как я уже сказал, получить свое место под солнцем:

Она вышла из Евросоюза.

Она не должна копировать то, что говорят в Париже и в Берлине, и в Брюсселе.

Она не должна подражать Дональду Трампу и Вашингтону.

Она должна иметь свое слово. А это не так-то просто в современном мире — занимать такую сбалансированную позицию, оставаться самим собой и при этом быть максимально объективными.

Вот и придумали, как привлечь к себе внимание. Ради бога! Мы и так знаем, что британское руководство к нам относится сугубо негативно, видит в нас не партнера, а соперника, с которым нужно бороться.

Такая позиция. На мой взгляд, она не очень конструктивная.

В отношениях пора что-то менять

- С другой стороны, о каком конструктиве можно говорить в отношениях между Россией и Великобританией?

Думаю, вообще можно посла оттуда убрать, сократить наше посольство раза в два. Там очень много сотрудников работает. Расходы огромные, которые совершенно не обеспечиваются какими-то взаимодействиями во внешнем контуре.

К сожалению, сейчас такое время наступило. Что сделаешь? Такая ситуация. Видимо, нам тоже надо как-то реагировать и иметь это в виду.