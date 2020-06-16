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Финансист: правительство поставило банки в России на грань выживания

Экспертное мнение

Директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков прокомментировал в эксклюзивном интервью "Правде.Ру" появившуюся информацию о том, что банки в России готовы сделать платным выпуск банковских карт и отменить ряд бесплатных услуг по операциям с ними.

Насколько это оправдано и неужели нет другого выхода? Каковы могут быть последствия для держателей карт?

Президент в самом начале карантина заявил, что все отправляются на каникулы за счет работодателей. Вполне понятно, что это привело к тому, что у последних возникли проблемы:

  • нет занятости, не с чего платить деньги работникам;
  • работникам же ничего не остается, как сидеть дома и ничего не получать.

То же самое относится и к банкам. Потому что когда было заявлено, что банки должны вводить ипотечные и прочие каникулы, это тоже происходило за их счет.

Такой праздник за чужой счет — полезная, хорошая вещь. Точно так же, как снижение комиссии за эквайринг. Хорошо. А банкам как дальше жить? К сожалению, правительство ответов на эти вопросы не оставило. Поэтому банкиры придумывают, что могут, чтобы удержаться на плаву:

  • им запрещают брать одну комиссию — они будут брать другую.

Притом огромное количество людей, которое планировало брать кредит, теперь передумало, потому что непонятно, будет работа или нет. А те, которые взяли кредиты, совершенно не понимают, чем они будут их погашать.

В конечном итоге, те люди, для кого сумма существенная (за выпуск карт и отмену бесплатных сервисов — Прим. ред.), просто-напросто откажутся от банковских карт и перейдут на наличные.

Это еще вкупе с предложением ввести налог на проценты по банковским вкладам, а проценты по депозитам падают. Мотивация хранить деньги в банке становится все меньше. Правительство и президент над этим активно работают.

Понятно, что другого ничего ожидать невозможно в сложившейся ситуации…

Другого можно было много чего ожидать в сложившейся ситуации. Люди могли быть обеспечены за счет ФНБ, когда просто сидели дома. Но у нас получилось так, что на поддержку людей денег нет, а на разного рода мероприятия — есть. Это вопрос выбора приоритетов у власти.

Действительно ли банки пойдут на это, или все-таки правительство как-то будет вмешиваться в эту ситуацию?

Правительство может запретить, и тогда мы потеряем энное количество банков. У нас же все просто может быть. Когда вы постоянно что-то отбираете, ничего не давая взамен, так оно и происходит. У нас рынок просто сужается, сужается конкуренция со всеми вытекающими отсюда последствиями и страдает, естественно, всегда потребитель.

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