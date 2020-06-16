Пекинская вспышка коронавируса может быть опаснее, чем Уханьская

Коронавирус, обнаруженный в конце минувшей недели на оптовом рынке Синфади в Пекине, вероятно, более заразен, чем появившийся в декабре 2019 года на рынке морепродуктов Хуанань в Ухане.
"Учитывая значительное количество случаев, подтвержденных всего за 4 дня в столице Китая, новая разновидность COVID может быть более заразной, чем та, с которой началась мировая пандемия", - считает вирусолог Ян Чжаньцю, заместитель директора отдела биологии патогенов в Уханьском университете.
ДЛЯ СПРАВКИ:
Исследователь из Пекинского центра профилактики и контроля заболеваний (Beijing CDC) рассказал Центральному телевидению Китая (CCTV), что геномное секвенирование штамма коронавируса, который вызвал новую вспышку COVID-19 в Пекине на оптовом продовольственном рынке Синфади, показывает, что он "родом" из Европы.
Ян Чжаньцю говорит, что новая "модификация" была "завезена" в Китай или продуктами питания или людьми из Европы:
"Я склонен определять вспышку на Пекинском рынке Синьфади как импортную. Его геном похож на человеческую ДНК".
По словам вирусолога, все ранее проводившиеся исследования показали:
"Существует ничтожно малая вероятность того,что в данном случае промежуточным хозяином был лосось. А вот то, что "водные" продукты или мясо были заражены инфицированными людьми - высоковероятно. То есть, вирус мог проникнуть в них в процессе переработки за рубежом и доставлен в Китай "по холодильной цепи".
Ян считает, что различные типы вирусов создают новые проблемы для разработки вакцин:
"Без сомнения, различные генотипы вируса могут привести к тому, что вакцина,которая сейчас тестируется, будет менее эффективной или даже неэффективной вовсе. Это создает дополнительные трудности для разработки вакцины".
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