Пекинская вспышка коронавируса может быть опаснее, чем Уханьская

Коронавирус, обнаруженный в конце минувшей недели на оптовом рынке Синфади в Пекине, вероятно, более заразен, чем появившийся в декабре 2019 года на рынке морепродуктов Хуанань в Ухане.

"Учитывая значительное количество случаев, подтвержденных всего за 4 дня в столице Китая, новая разновидность COVID может быть более заразной, чем та, с которой началась мировая пандемия", - считает вирусолог Ян Чжаньцю, заместитель директора отдела биологии патогенов в Уханьском университете.

ДЛЯ СПРАВКИ:

За 4 дня в Пекине было подтверждено 79 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В чем отличие нового короновируса

Исследователь из Пекинского центра профилактики и контроля заболеваний (Beijing CDC) рассказал Центральному телевидению Китая (CCTV), что геномное секвенирование штамма коронавируса, который вызвал новую вспышку COVID-19 в Пекине на оптовом продовольственном рынке Синфади, показывает, что он "родом" из Европы.

Ян Чжаньцю говорит, что новая "модификация" была "завезена" в Китай или продуктами питания или людьми из Европы:

"Я склонен определять вспышку на Пекинском рынке Синьфади как импортную. Его геном похож на человеческую ДНК".

Есть и еще одно принципиальное отличие:

По словам вирусолога, все ранее проводившиеся исследования показали:

коронавирус не заражает водные организмы, такие как,например, рыба.

"Существует ничтожно малая вероятность того,что в данном случае промежуточным хозяином был лосось. А вот то, что "водные" продукты или мясо были заражены инфицированными людьми - высоковероятно. То есть, вирус мог проникнуть в них в процессе переработки за рубежом и доставлен в Китай "по холодильной цепи".

С вакциной может быть проблема

Ян считает, что различные типы вирусов создают новые проблемы для разработки вакцин: