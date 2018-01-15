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Источник Правда.Ру

"Найди агента ФСБ": любимая игра украинских политиков

Экспертное мнение

Грузинский телеканал "Рустави-2" 13 января опубликовал три обращения Петра Порошенко в ФСБ России, написанные от руки. В них лидер украинского государства обязуется неукоснительно соблюдать российское законодательство, а также не участвовать в деятельности, которая могла бы навредить РФ. Документы датируются 2007 годом. 

"Не имею отношения к антироссийской кампании Ющенко, являюсь одним из основателей Партии регионов, в интересах России занимаюсь привлечением инвестиций", — написал Порошенко. Он просит объяснить, почему ему запрещен въезд в Россию, и обязуется не заниматься на территории РФ вредительской деятельностью.

Депутат Верховной рады Виталий Куприй заявил о намерении направить запрос в СБУ по факту госизмены и проверить подлинность обращения Порошенко. "Обнародованные так называемые "документы" от имени Петра Порошенко является низкопробной подделкой и фейком, изготовленными и вброшенными телекомпанией "Рустави-2" по заказу спецслужб России", — говорится на сайте президента Украины.

СМИ сразу обратили внимание на нестыковку в некоторых документах. В частности, в одном письме говорилось, что Порошенко регулярно посещает Санкт-Петербург, поскольку там проживают родители жены его старшего сына Алексея. Но Алексей Порошенко официально женился только в 2013 году, а в 2007 году ему был всего 21 год, и он заканчивал учебу в Киевском институте международных отношений.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук пишет у себя в Facebook, что Банковая решила сыграть на опережение и опубликовать через грузинский канал фейковые документы, которые заранее превратили бы в абсурд любой дальнейший слив в СМИ документов за подписью Порошенко". Он уверен, что Россия в предвыборный год будет их публиковать.

Как считает политолог Сергей Михеев, любимой игрой на Украине за последние несколько лет является обвинение друг друга в том, что "ты агент ФСБ".

"Как только кто-то кому-то не понравился или перешел дорогу, они сразу же начинают обвинять друг друга, что "ты агент Путина, ты агент России, ты продался ФСБ, ты сепаратист, ватник, колорад" и так далее", — отметил политолог.

По его словам, в ситуации с Саакашвили и Порошенко "эта игра проявляется в самых ярких красках": Саакашвили говорит, что Порошенко агент ФСБ, Порошенко говорит, что Саакашвили — агент ФСБ, они друг друга обвиняют в том, что все это "рука Кремля".

"Это приобретает характер паранойи и шизофрении одновременно, и разбираться в этом я не вижу смысла. Думаю, что там настолько перемешана правда и ложь, что распутать этот клубок, может быть, смогут только историки", — резюмировал Сергей Михеев.

Напомним, что генпрокурор Юрий Луценко обвинил Михаила Саакашвили в получении денег на организацию протестов от бизнесмена Сергея Курченко, который после свержения президента Януковича эмигрировал в Россию. Официально Саакашвили объявлен в розыск по подозрению в "содействии участникам преступных организаций". "Луценко, этот никчемный предатель Майдана, объявляет меня агентом ФСБ. Агентом ФСБ? Михаил Саакашвили — агент ФСБ?!" - возмущенно отреагировал Саакашвили.

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Темы ФСБ игры агент Кремль украина саакашвили петр порошенко
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