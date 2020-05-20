Мнение: чиновничий цинизм в ситуации с медиками проявился во всей красе

Тот факт, что медики вынуждены отстаивать свои права и требовать гарантированных им президентом выплат за работу с коронавирусными больными, мало кого в России удивил.

Чего уж греха таить:

указания Кремля чиновниками на местах по большей части трактуются в, мягко говоря, странной манере. И, как правило, не в пользу простых людей.

Но в этот раз ситуация была доведена до абсурда: вместо того, чтобы просто выплатить людям деньги в тех объемах, которые назвал президент, во всех регионах принялись "креативить": кто-то считал рабочие смены, кто-то вообще минуты, проведенные врачом или медсестрой у постели коронавирусного больного — а потом скрупулезно умножал, делил, проценты высчитывал…

И тысячи рублей, обещанных Путиным, в расчетных листках превратились в сущие копейки. Магия на грани цинизма, ведь, как справедливо заметил председатель Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков

"медики спасают человеческие жизни, а их вынуждают выходить на баррикады".

Общественник поделился своим видением проблемы с редакцией "Правды.Ру"