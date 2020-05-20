Мнение: чиновничий цинизм в ситуации с медиками проявился во всей красе

Тот факт, что медики вынуждены отстаивать свои права и требовать гарантированных им президентом выплат за работу с коронавирусными больными, мало кого в России удивил.
Чего уж греха таить:
Но в этот раз ситуация была доведена до абсурда: вместо того, чтобы просто выплатить людям деньги в тех объемах, которые назвал президент, во всех регионах принялись "креативить": кто-то считал рабочие смены, кто-то вообще минуты, проведенные врачом или медсестрой у постели коронавирусного больного — а потом скрупулезно умножал, делил, проценты высчитывал…
И тысячи рублей, обещанных Путиным, в расчетных листках превратились в сущие копейки. Магия на грани цинизма, ведь, как справедливо заметил председатель Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков
"медики спасают человеческие жизни, а их вынуждают выходить на баррикады".
Общественник поделился своим видением проблемы с редакцией "Правды.Ру"
"Врачи и медперсонал сейчас находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом. Благодаря их усилиям эпидемиологическая обстановка в стране более-менее стабилизировалась, а смертность намного ниже мировой (настолько ниже, что Россию даже заподозрили в "мухлевании" со статистикой — прим. ред).
И если вместо того, чтобы получить причитающиеся им по праву выплаты, они вынуждены сейчас, образно говоря, выходить на баррикады и требовать справедливости, то это значит, что чиновничий цинизм превысил все допустимые пределы. Врачи спасают жизни пациентов, подчас жертвуя собой. Нельзя допустить, чтобы с ними поступали подобным бесчестным образом.
Я подчеркиваю: власти должны сделать все возможное для того, чтобы медики всей страны получили полагающиеся им компенсации. Ситуация в Армавире (там, напомним, "за присвоение денег" уволен главврач и СК возбудил уголовное дело по факту невыплат компенсаций медикам — прим. ред) — это тот прецедент, который даст понять всем остальным регионам, что подобная халатность и махинации никому не сойдут с рук".
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.