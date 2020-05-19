Мнение: в педагоги берут всех подряд. Даже тех, кто нигде не сгодился

Недавний скандал в Уфе, где в одном из соцприютов воспитательница с особой радостью издевалась над маленькими воспитанниками и снимала об этом видео, которые потом сама же выложила в соцсети, вызвал — как это всегда бывает — массу вопросов.

В эксклюзивном интервью "Правде.Ру" на часть из них ответил Олег Смолин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке.

В педагоги берут всех, кто соглашается занять ставку? Когда это закончится? Будет ли как-то подниматься с колен престиж профессии?

К сожалению, да. Берут всех, кто соглашается. Это в основном, из-за того, что у нас престиж профессии педагога упал — ниже некуда.

Тому есть несколько причин.

Причина первая, самая банальная — это уровень жизни.

Причина вторая - нет прямой связи между уровнем заработной платы педагога и качеством образования, которое он дает. Зато есть обратная связь: когда заработная плата педагога падает ниже определенного уровня (например, средней по региону), то происходит двойной негативный отбор.

Я не говорю про энтузиастов. Они всегда были и, надеюсь, всегда будут, но я говорю про общую тенденцию. В педагогические вузы у нас — чего уж греха таить — идут не самые подготовленные дети, а выпускники педвузов в школу тоже идут не самые подготовленные.

Третье - это отношение к педагогам в обществе. Когда учителям стали внушать, что они оказывают услуги, некоторые восприняли это всерьёз и… Начали оказывать вот такие услуги.

Замечу: мы пытались принять закон, изгоняющий из образовательного законодательства понятие услуг, однако правительство выступило против, и большинство Государственной Думы под разговоры: "Да, конечно, это не услуга", — наш законопроект провалили.

Четвертое - это работа средств массовой информации. Я напомню: в конце 80-х годов телевидение приглашало выдающихся российских учителей, и они собирали аудитории, которые шоуменам и не снились. Сейчас учителя на центральных экранах вы почти не увидите, а если увидите, то в каких-нибудь фильмах типа "Школа", где многие из них представлены если не идиотами, то по крайней мере людьми второго сорта.

Ну и, наконец, последнее. Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Российская социальная и информационная среда очень жесткая, чтобы не сказать "жестокая".

Мы довольно часто наблюдаем, как ученики бьют учителей или нападают на них с холодным или огнестрельным оружием. Видимо, то же самое происходит и с некоторыми учителями.

То есть, выхода нет и дальше будет только хуже?

Ну почему же. Выход есть всегда. Только здесь "сверху" проблему не решить. Нам нужно радикально улучшать статус учителя и радикально менять характер нашей общественной и социальной среды. Попросту говоря, образование должно соответствовать старой формуле Яна Амоса Коменского: сначала любить, потом учить.

К слову, с парламентарием согласна и детский и семейный психолог Олеся Покусаева:

В любом случае, когда "что-то идет не так" дело всегда в самом человеке. А педагог — это прежде всего человек.

В Уфе, я так понимаю, что это не очень взрослая женщина. И пришла она на должность воспитателя, если верить публикациям в СМИ, явно не из-за любви к детям (девушка ранее танцевала у шеста в ночном клубе — прим. ред).

Она оказалась на этой работе потому, что больше никуда не пригодилась. Плюс — денег особых здесь не заработать.

Почему именно в приют? Все просто и сложно, как всегда в психологии:

и раньше туда (в образовательные организации — прим. ред) шли, и сейчас идут люди, которые хотят за счет кого-то реализоваться.

Реализоваться за счет детей достаточно просто. Они априори находятся в подчинении взрослого, в более низкой позиции, чем сам учитель.

А в данном случае, в приюте, они от нее вообще зависят полностью. Там всегда можно и пригрозить, и шантажировать, и унизить — все, что угодно. Способов воздействия на детей достаточно много.

Вот и пришла бывшая танцорка за самореализацией или за самоутверждением.

А можно ли подобных "эксцессов" избежать? Как-то отсеивать на начальном этапе что ли…

На мой взгляд, тут должен быть достаточно серьезный отбор и в обществе взгляды на профессию учителя поменять. Думаю, что вынужденный эксперимент с дистанционным обучением здорово поможет. Ведь многие родители поняли, что как тяжело быть педагогами.

Многие родители, имея — неважно какое высшее образование: техническое или гуманитарное — думали:

что я русский не объясню или математику школьнику?

Вдруг они понимают, насколько все это сложно. Одно дело доносить до взрослого человека, а совсем другое дело — до ребенка.

Поэтому сейчас самый подходящий момент призывать общество к тому, что надо менять систему образования и отношение к нему.

Ну и плюс, государство должно изменить подход к профессии учителя. Сделать так, чтобы это была суперпрестижная специальность, туда еще попробуй попади.

Во многих странах Европы педагоги получают хорошие зарплаты, и ты попробуй себе такое, как в Уфе, позволь -вылетишь с полпинка и с такими рекомендациями, что больше вообще не вернешься в профессию.

Ну а в сеть-то зачем она все это выложила? Дура что ли? Последствий не понимала?

А у нас это все в порядке вещей стало:

люди ради лайков готовы себя закладывать.

Следственному комитету или прокуратуре даже искать никого не надо — все готово, дело сформировано.