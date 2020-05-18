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Источник Правда.Ру

Директор школы: рекомендации Роспотребнадзора невыполнимы

Экспертное мнение

Школы России после "дистанционки" из-за коронавируса не будут прежними. Из них исчезнут переменки. Дети останутся в режиме самоизоляции. Санитарные нормы — отдельная история.

Пообщавшись с теми, кто непосредственно осуществляет образовательный процесс, корреспондент "Правды.Ру" убедился, что:

Почему — эксклюзивное интервью директора московской школы №117, заслуженного учителя РФ, Ирины Бабуриной.

У меня такое впечатление, что этот документ составлял человек настолько далекий от школы, что вообще не представляет, как она живет. Может быть, то, что там (в рекомендациях) понаписано, можно как-то сделать в небольшой школе в каком-то отдаленном селе… Где до 100 учеников… И то, думаю, проблематично будет.

Каждому классу — отдельный кабинет

Учителя русского языка, математики еще справятся — им перейти несложно. Но что делать с физикой и химией? Им носить с собой оборудование и реактивы? А информатикам — компьютеры?

Сокращение учеников в классе

За счет чего? Вот у меня школа — комплекс из пяти зданий. В одном, например, 908 детей, в другом — 500. Как сократить классы? Давайте в стакан нальем не 200, а 150. Но для 50 я должна еще один стакан поставить. Так и тут. Если я в этом классе сделала 25, куда же я должна деть этих пятерых детей, если в классе 30? Увеличится количество классов. Где для них кабинеты брать?

Простая математика: 908 детей, в среднем наполняемость классов — 28 человек. Если сокращаем до 25, то, значит, с каждого класса по трое — это еще три дополнительных класса… Мне здание новое построят? Пристройки сделают? Точно нет. Давайте оставаться реалистами. Это очень серьезная ситуация. А в спальных районах Москвы вообще беда будет — там много детей — результат демографической политики нашего государства.

У меня многодетных семей в детском саду, в школах моего комплекса больше 40%…

Столовая и организация питания — это вообще песня…

У меня 2908 детей и четыре школьных здания. В одном школьном здании у меня 902 ребенка, из них 384 — это учащиеся начальной школы. Как я могу по одном классу (у меня 14 начальных классов) их кормить? Это я должна, вот они пришли в школу, сразу запустить быстренько позавтракать. Дома завтракали или не завтракали, но идите. И так весь день.

Если московское правительство бесплатно завтраками кормит всех детей начальных классов, плюс многодетных и социально незащищенных. Я должна кормить завтраками порядка 550 человек. Как это сделать по одному классу я себе плохо представляю. Может быть, Роспотребнадзор расскажет, как это сделать. Я начну с 1-А класса, а закончу через неделю где-нибудь. А кормить надо не только "началку"… Таскать по классам еду? Так это тоже антисанитария.

Перемены

Если внутри класса дети между собой могут общаться, а выйти в коридор с другими им нельзя. В классе по 34 человека — там пандемия не может распространяться, а вышли в коридор, где они могут побегать, попрыгать, пообщаться, поиграть — оп, и коронавирус?

А как же классы проветривать? Мы проветриваем все даже зимой. Я себе плохо представляю, как детей на перемену не выпускать. В классе 45 минут дети находятся. В классе нельзя открывать при детях окна, особенно в холодное время года. У нас, к сожалению, много аллергиков, детей с ослабленной иммунной системой. И мы обязаны (и это правильно) проветривать классы для того, чтобы дети вышли на перемену. У нас в здании школы большие широкие светлые коридоры. Почему туда выпускать нельзя?

И, наконец, "вишенка на торте" — разное расписание начала и времени занятий для разных классов

Совсем нечто невообразимое. Допустим, пятый класс начинает учиться в 8.00, параллельный пятый — в 8.10, шестой — в 8.20. Так все тянутся, а потом пятый уже должен идти на перемену, а какой-то класс еще не пришел? И не сможет, потому что потом на перемену идет второй пятый, потом шестой… А учителя, которые во время перемены, закончив урок, должны идти в другой класс, суются в кабинет, а там еще урок. У них "растянутся" перемены? Или как? Комментировать не могу, поскольку у самой "картинка не срастается"…

Может, "рассосется" вместе с концом пандемии?

Одна надежда — страсти за лето поулягутся и контролирующие организации головы включат, к реальности вернутся. И те люди, которые в Роспотребнадзоре работают, хотя бы немножко историю посмотрят с чумой, холерой, прочими пандемиями — эпидемиями.

И сегодняшнюю статистику тоже — из заболевших, слава Богу, детей практически сотая или даже тысячная доля процента. Хочется верить, что Соломон был прав: все пройдет и это — тоже.

Я надеюсь, что к августу мы уже сможем — во всяком случае, во второй половине августа — и ЕГЭ провести, и провести выпускные вечера для 11-классников. Чтобы единственный праздник, который нельзя в своей жизни повторить, состоялся.

Как я всегда говорю своим детям: "В этой жизни вы можете сыграть несколько свадеб, закончить несколько вузов, юбилеев у вас будет много, но выпускной вечер в школе в жизни каждого человека только один раз".

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Темы директор школы ирина бабурина рекомендации роспотребнадзора
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