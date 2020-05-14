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Источник Правда.Ру

Трамп всего лишь старается утвердиться, как "правильный пацан"

Экспертное мнение

Мировое сообщество, без преувеличения, замерло в ожидании решения Конгресса США: одобрят ли закон, разрешающий президенту Трампу вводить санкции против Китая, наказывая его за — как он утверждает — "организованную" пандемию коронавируса.

Куда заведет нас всех эта игра? Зачем она Трампу? Будет ли отвечать на это Китай? И если да, то как?

Предположения звучат самые разные. Большинство склоняется к тому, что Трампу вся эта шумиха вокруг "виновности Китая" нужна в качестве аргумента в предвыборной гонке.

Например, Николай Котляров, директор российско-китайского центра Финансового университета при Правительстве РФ, считает, что в сложившейся ситуации Китаю отведена роль врага, который,

  • с одной стороны "объединяет" республиканцев и демократов,
  • с другой — делает действующего президента человеком, способным на самые решительные меры ради интересов государства.

Ведь США — это всем известно — пострадали сильнее всех остальных стран.

Примерно то же самое сказал в эксклюзивном интервью "Правде.Ру" Евгений Коган, профессор Высшей школы экономики, инвестбанкир, аналитик

То, что сейчас происходит между Китаем и США, это не одна из ставших уже привычными стычек, когда каждый решает свои политические проблемы.

Это вполне нормальная рабочая ситуация. Дело в том, что в любой ситуации надо найти виноватого.

Что мы видим сейчас?

Есть проблема, масштабы которой грандиозны: вирус, косящий людей, куча погибших, рухнувшая экономика, огромные потери у бизнеса.

Главный вопрос современности — это кто виноват и что делать?

Что делать — понятно: судиться с теми, кто виноват. Ах, неизвестно, кто виноват? Так надо назначить. Кого назначат, тот и будет виноватым.

Понятно, что на роль виноватого лучше всего подходит Китай, с которого всё, собственно, и началось. Тем более, что они действительно утаили поначалу правду. Как говорится, подставились ребята. Это первое.

Второе. Что очень радует. Наконец-то, впервые за тысячу лет, никто ни в чем не обвиняет евреев. Они здесь действительно не виноваты. Это уже приятно. Если только прищурились, причем массово. Но, похоже, евреи не собираются массово прищуриваться, так что виноватыми сегодня не являются. Если что — это шутка.

Третий момент. Трампу нужно решать свои политические задачи. Здесь самое интересное. Если у тебя есть враг и он найден, то разбираться с ним надо по-серьезному. Доказать, что он (Трамп), как говорится, правильный пацан, отец нации. Обратил свой взор на ворогов, которые кругом виноваты, и пригвоздил их к позорному столбу.

Вот тогда люди поверят и пойдут за своим героем. То есть изберут. Наверное.

С другой стороны, есть демократы, которые готовы в любой момент перехватить пальму первенства борьбы с "нехорошими" людьми, потому что президент недорабатывает, а пострадавших много.

То есть каждый будет сейчас обыгрывать эту тему. Замечательно. Все стараются, все при деле.

В такой ситуации, сами понимаете, что первый, кто здесь наиболее жестко повел себя, тот и молодец. Вот, собственно, и всё.

С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что ничего в результате глобального для "международной арены" из этого не будет.

Почему?

Дело в том, что Китай и США — это как шерочка-машерочка: они идут вместе, и если какие-то проблемы начинаются между ними, то обоим это тяжело.

Почему?

Дело в том, что китайцы владеют огромными запасами долгов США. То есть Китай проинвестировал в долги США на триллионы долларов. Теперь можно в качестве обеспечительной меры по рискам арестовать эти самые долги.

Можно, но в таком случае США придется забыть о перспективе дальнейших заимствований.

  • Вопрос: это чемпионат мира по стрельбе в ногу? Если американцы это сделают, то они займут там — на чемпионате — передовое место.

Я думаю, что у нас сегодня есть замечательная страна, которая является чемпионом мира по стрельбе в ногу. Мы даже ее хорошо знаем.

Мораль: я думаю, что американцам всё-таки далеко до чемпионства. Они люди рациональные и вряд ли будут с большим остервенением сами стрелять себе в ногу.

И что означает все это для остальных стран? Прогнозы?

Мой папа любит выражение такое: "милые ругаются — чешутся". Будут чесаться между собой долго. Это нормально.

Что касается других стран… Поймите, весь мир будет колбасить, конечно… Волатильность повысится: а вот накажут — не накажут, а вот проведут через Конгресс или не проведут.

Пока сегодня рынки очень спокойно к этому относятся, и никто не закладывает в цены акций возможные проблемы, потому что все понимают, что покричать на эту тему — запросто, а вот реально что-то сделать ­- нет. Рынки — очень чуткий индикатор. Раз они не реагируют, то и беспокоиться не стоит.

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Темы сша китай санкции евгений коган
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