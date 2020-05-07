Есть ли смысл в том, что Пентагон публикует кадры с НЛО?

Опубликованные несколько дней назад Пентагоном видеоролики, снятые американскими летчиками, были с интересом встречены сторонниками теорий инопланетной жизни несмотря на то, что уже несколько лет до этого "гуляли" по Сети.
Своим пониманием "странного поступка" американского командования с "Правдой.Ру" поделился Михаил Александров, ведущий эксперт в Центре военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук.
Сейчас смысл в том, чтобы отвлечь население от коронавируса. Ситуация в США непростая. Эпидемия не идет на спад. Трамп подвергается критике за неэффективные действия. И вот такой способ поразвлечь публику, дать ей тему для дополнительного обсуждения - это, надо признать, грамотный ход.
Если там есть какой-то НЛО, то, наверное, несет за собой что-то для человечества в целом, для нас. Но тот факт, что сейчас опубликовали, к "поиску братьев по разуму" и контактам с ними отношения абсолютно не имеет. Пентагон просто развлек публику.
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