Есть ли смысл в том, что Пентагон публикует кадры с НЛО?

Опубликованные несколько дней назад Пентагоном видеоролики, снятые американскими летчиками, были с интересом встречены сторонниками теорий инопланетной жизни несмотря на то, что уже несколько лет до этого "гуляли" по Сети.

Почему только сейчас Пентагон признал авторство? Военные так развлекаются, или есть какой-то смысл?

Своим пониманием "странного поступка" американского командования с "Правдой.Ру" поделился Михаил Александров, ведущий эксперт в Центре военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук. Сейчас смысл в том, чтобы отвлечь население от коронавируса. Ситуация в США непростая. Эпидемия не идет на спад. Трамп подвергается критике за неэффективные действия. И вот такой способ поразвлечь публику, дать ей тему для дополнительного обсуждения - это, надо признать, грамотный ход.

То есть это ничего не несет за собой?