Мнение: Россией пугают народ США, чтоб верили власти и не расслаблялись

В США в преддверие президентских выборов активизировались сторонники теории "российского вмешательства". Департамент внутренней безопасности США и ФБР даже не поленились составить "справочник по российским тактикам вмешательства".

Что бы это значило?

Об этом "Правде.Ру" рассказал Кирилл Андерсен, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории социально-политических учений факультета политологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, экс-глава РГАСПИ в МГУ

России приписывают чудотворные силы, причем злого характера еще со времен Ивана Грозного. Россия была для Запада своего рода пугалом, которое позволяло приводить в порядок собственную дисциплину, строить по ранжиру свое население. Если есть какая-то угроза, то ей легче пугать народ, чтобы оно было более податливое властям. Если угрозы нет — ее надо придумать. Ничего нового в этом нет. пройдут выборы, появится новый повод попугать. Это нормальная политическая борьба, идеологическая борьба.

То есть все нормально, ничем нас не удивили?