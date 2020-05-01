Мнения: Медики, работающие в инфекционках, заслужили особый статус

Губернатор Иркутской области в ходе совещания с президентом предложил считать стаж медикам, работающим с коронавирусными больными, по схеме "день за три" и придать им специальный правовой статус.

Член комитета ГД по охране здоровья Алексей Куринный поделился с "Правдой.Ру" своим мнением, относительно того, насколько это предложение реализуемо в сложившихся условиях.