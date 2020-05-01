Губернатор Иркутской области в ходе совещания с президентом предложил считать стаж медикам, работающим с коронавирусными больными, по схеме "день за три" и придать им специальный правовой статус.
Член комитета ГД по охране здоровья Алексей Куринный поделился с "Правдой.Ру" своим мнением, относительно того, насколько это предложение реализуемо в сложившихся условиях.
Предложение, несомненно, правильное. И непременно надо его обдумать в плане реализации.
У нас есть инфекционные больницы, которые регулярно сталкиваются с опасностью, причем зачастую с более опасными, чем коронавирус. И мне кажется, что придавать людям, там работающим, "особый правовой статус" или стаж трудовой рассчитывать, как Иркутский губернатор предлагает, надо комплексно. Без привязки к коронавирусу.
Коронавирус обрушил на нас пандемию, но она рано или поздно все равно закончится. Поэтому на сегодняшнем риске выстраивать систему соцгарантий, наверное, все же не стоит. Хотя сделать это очень просто.
Нам важнее защитить людей на длительный срок. Поэтому, я считаю, это делать надо не по одному заболеванию и не по одной группе специалистов. Вопрос надо тщательно изучить. Кобзев молодец — идею подал. У него взгляд пока еще свежий.
Идея здравая, реализуемая, но решение по ней не нужно принимать впопыхах. Надо все четко просчитать, чтобы никого не забыть.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.