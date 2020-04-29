Китайцы мудрые, они найдут решение любой проблемы в своих архивах

Правительство Китая начало "закручивать гайки", чтобы не повторить трагический опыт с возникновением коронавируса. Теперь в стране есть закон, запрещающий разводить, покупать и использовать в пищу "диких животных".

Как будут жить китайцы, для которых все эти "дикие животные" — змеи, личинки, дикобразы и прочая живность — часть национальной кухни, а для многих — основной источник заработка?

Об этом "Правде.Ру" рассказал Валерий Грешных, экс-дипломат, специалист по Китаю и Японии.

Все люди, которые держали фермы по разведению так называемых диких животных будут перепрофилировать бизнес, например, на выращивание индейки. Это как вариант. Другого у них ничего не остается. Китайцы — народ предельно ответственный и аккуратный. У них очень быстрая реакция на все распоряжения правительства. Есть указание — они найдут способ его выполнить.

Выполнять руководящие директивы проще, когда есть поддержка

Тем более что центральные власти Китая оказывают им существенную целенаправленную помощь: и деньгами, если надо будет, и иными ресурсами. Нам сложно это понять, у нас -то такого нет. Я прочитал сегодня официальное сообщение о том, что около 50% людей, которые занимаются предпринимательской деятельностью, не могут получить от наших банков никакой финансовой помощи, хотя решение по этому поводу у правительства есть. У китайцев эта система работает, как надо.

У них же это все завязано на национальной кухне. Неужели они будут и свое меню изменять?

Еду они свою не изменят. У китайцев есть такая пословица: в Китае кушают все, что плавает, что летает и что ползает. Это действительно так. Я много лет провел в Китае и в Японии и могу подтвердить, что все перечисленное идет в еду. Причем они не чураются кушать того, на что белый человек и не посмотрит. Одним из деликатесов китайской кухни является жареный переносчик цикад. Ну что тут сказать? Они едят все.

Если им запретят разводить, а Вы говорите, что все равно есть будут, не откажутся. Запрет тогда на что?

Пока запрет, значит, не будут есть ничего такого. А когда запрет закончится (запрет рано или поздно закончится), значит, вернутся и привычные блюда. Китай — это такая цивилизация, которая всегда найдет выход из любой сложной ситуации. Свыше 5 тысяч лет они ведут свои записи: что конкретно произошло в тот или иной конкретный год, в тот или иной конкретный месяц, в тот или иной конкретный день. И если им интересно, что произошло 5200 лет назад, они забираются в свои архивы и читают, что и как происходило. Ни одна страна в мире не обладает такого рода архивами. У них благодаря этому опыт колоссальный, такой, которого нет ни у одной цивилизации, прежде всего, у "белой". Сейчас они соберутся, покопаются в архивах и найдут выход.

Опираясь на то, что было прежде, они делают выводы?