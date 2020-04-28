Ректор НИУ ВШЭ опасается обеднения российского среднего класса

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов предупреждает — средний класс в России может уже в ближайшее время стать значительно беднее.

В новом интервью Ярослав Кузьминов рассказал, что связанный с пандемией коронавируса экономический кризис наиболее сильно ударит не по богатым или бедным, а именно по среднему классу.

"Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность", — отметил Кузьминов.

Кто больше всего пострадает от безработицы?

Уровень безработицы в 2020 году, согласно подсчётам экономистов НИУ ВШЭ, составит 8-9,5%. Сильнее всего пострадает сфера услуг и развлечений. Помимо этого, с сокращениями чаще всего будут сталкиваться в некорпоративном секторе экономики.

"Корпоративный сектор потеряет в 2020 году 700 тыс. работников против 1,5 млн чел. в некорпоративном, однако затем восстановление идет быстрее именно у некорпоративного сектора", — добавил Кузьминов.

Ректор НИУ ВШЭ считает, что начала восстановления экономики следует ожидать не ранее 2022 года. В 2024 году уровень безработицы по-прежнему будет в два раза выше, чем в 2019 году — согласно прогнозам он составит 8,1%.